DGAP-Adhoc: ad pepper media International N.V. mit Umsatz- und Profitabilitätssprung im dritten Quartal; Erhöhung der Jahresprognose (deutsch)

^ DGAP-Ad-hoc: ad pepper media International N.V. / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Prognoseänderung ad pepper media International N.V. mit Umsatz- und Profitabilitätssprung im dritten Quartal; Erhöhung der Jahresprognose

Nürnberg, Amsterdam, 16. Oktober 2020

ad pepper Group, einer der führenden Performance-Marketing-Anbieter Europas, ist im dritten Quartal wiederholt hochprofitabel gewachsen. Wesentlicher Wachstumstreiber war erneut das Affiliate Marketing Netzwerk Webgains, welches ein Umsatzplus von ca. 32 Prozent auf TEUR 3.056 verzeichnete (Q3

2019: TEUR 2.312). Das Umsatzwachstum des Segmentes ad agents betrug ca. 9 Prozent auf TEUR 1.707 (Q3 2019: TEUR 1.573), während das Segment ad pepper mit einem Umsatzplus von ca. 9 Prozent einen Wert von TEUR 1.248 erreichte (Q3 2019: TEUR 1.146). Der Gruppenumsatz lag demzufolge bei TEUR 6.011, was einem Anstieg von ca. 20 Prozent entspricht (Q3 2019: TEUR 5.031). Brutto-Sales (d.h. gegenüber unseren Kunden in Rechnung gestellte Beträge) betrugen TEUR 23.152 (Q3 2019: TEUR 18.834).

Die operativen Kosten verblieben weitgehend auf Vorjahresniveau, so dass das Gruppen-EBITDA mit TEUR 1.509 gegenüber der entsprechenden Vorjahresperiode fast verdreifacht werden konnte (Q3 2019: TEUR 565). Die Segment EBITDA's lauten dabei wie folgt: Webgains erzielte einen Wert von TEUR 894 (Q3 2019: TEUR 200), ad agents TEUR 446 (Q3 2019: TEUR 262) und ad pepper TEUR 497 (Q3

2019: TEUR 384).

Im gesamten Neunmonatszeitraum wurden Brutto-Sales in Höhe von TEUR 68.159 umgesetzt (Q1-Q3 2019: TEUR 59.658). Der Gruppenumsatz beträgt im gleichen Zeitraum TEUR 17.968 (Q1-Q3 2019: TEUR 15.821), was einer Steigerung um ca. 14 Prozent entspricht. Das EBITDA erreichte einen Wert von TEUR 4.313 und stieg gegenüber dem Vorjahr um 100 Prozent (Q1-Q3 2019: TEUR 2.157). Die ad pepper Group ist somit branchenweit hinsichtlich Wachstum und Profitabilität führend. Die liquiden Mittel (inklusive Wertpapiere) erhöhten sich auf TEUR 24.300 (30.09.2019: TEUR 21.619). Bankverbindlichkeiten bestehen weiterhin nicht.

Für den Rest des Jahres geht die Gesellschaft von einer anhaltend positiven Entwicklung aus, bei der die seit Jahresanfang zu verzeichnende deutliche Steigerung der eCommerce-Aktivität auf ein Schlussquartal treffen wird, welches traditionell zu den umsatzstärksten des Jahres gehört. Zugleich sollten sich die bereits in den Vorquartalen wirkenden Skaleneffekte fortsetzen. Der Vorstand geht daher nunmehr von einem Gesamtjahres-EBITDA von mindestens EUR 5,5 Mio. aus (bisherige Prognose: EUR 4,5 Mio.).

Der Bericht für die ersten neun Monate 2020 wird am 17. November 2020 veröffentlicht.

Kennzahlen (ungeprüft) in TEUR:

Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 2020 2019 2020 2019 Brutto-Sales 23.152 18.834 68.159 59.658 % Wachstum 22,9 14,3 Umsatz 6.011 5.031 17.968 15.821 % Wachstum 19,5 13,6 davon ad pepper 1.248 1.146 4.129 4.149 % Wachstum 8,9 -0,5 davon ad agents 1.707 1.573 4.858 4.271 % Wachstum 8,5 13,7 davon Webgains 3.056 2.312 8.981 7.401 % Wachstum 32,2 21,3 EBITDA 1.509 565 4.313 2.157 davon ad pepper 497 384 1.703 1.773 davon ad agents 446 262 756 494 davon Webgains 894 200 3.062 1.005 davon admin -328 -281 -1.208 -1.115 Liquide Mittel* 24.300 21.619 *einschließlich Wertpapierbestände zum beizulegenden Zeitwert

Für nähere Informationen: Dr. Jens Körner (CEO) ad pepper media International N.V. +49 (0) 911 929057-0 ir@adpepper.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: ad pepper media International N.V. Frankenstrasse 150 C 90461 Nürnberg Deutschland Telefon: +49 911 9290570 Fax: +49 911 929057-157 E-Mail: ir@adpepper.com Internet: www.adpeppergroup.com

ISIN: NL0000238145

WKN: 940883 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1141360

