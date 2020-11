DGAP-Adhoc: adesso SE hebt Ganzjahresprognose für Umsatz und EBITDA auf Basis starker vorläufiger Zahlen für das dritte Quartal 2020 an (deutsch)

adesso SE hebt Ganzjahresprognose für Umsatz und EBITDA auf Basis starker vorläufiger Zahlen für das dritte Quartal 2020 an

^ DGAP-Ad-hoc: adesso SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Quartalsergebnis adesso SE hebt Ganzjahresprognose für Umsatz und EBITDA auf Basis starker vorläufiger Zahlen für das dritte Quartal 2020 an

02.11.2020 / 18:26 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

adesso SE hebt Ganzjahresprognose für Umsatz und EBITDA auf Basis starker vorläufiger Zahlen für das dritte Quartal 2020 an

Auf Basis vorläufiger Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2020 mit einer spürbar anziehenden Auslastung im IT-Servicegeschäft der Muttergesellschaft adesso SE und der auf Quartalssicht höchsten Anzahl an Arbeitstagen 2020 sowie ersten signifikanten Lizenzerlösen der in|sure Produktfamilie hebt adesso die Gesamtjahresprognose 2020 für den Umsatz (bislang: > 490 Mio. EUR) sowie das operative Ergebnis EBITDA (bislang: > 50 Mio. EUR) an.

Nach den ersten neun Monaten des Jahres wurde der Umsatz um 17 % auf rund 384 Mio. EUR gesteigert. Das operative Ergebnis EBITDA erreicht nach neun Monaten 47 Mio. EUR (Vorjahr: 28,9 Mio. EUR) und profitiert im dritten Quartal neben ersten signifikanten Lizenzerlösen im Bereich der in|sure Ecosphere Produktfamilie von einer wieder spürbar höheren Auslastung im IT-Servicegeschäft bei COVID-19-bedingten Einsparungen sowie der auf Quartalssicht höchsten Anzahl an Arbeitstagen 2020.

Angesichts der seit heute geltenden erneuten Kontaktbeschränkungen im Rahmen des Teil-Lockdowns in Deutschland sowie weiterhin steigender COVID-19-Infektionszahlen weltweit kann nicht mehr ausgeschlossen werden, dass das Schlussquartal erneut von dämpfenden Effekten auf die Auftrags- und Auslastungssituation betroffen sein könnte. Demgegenüber stehen gute Chancen, weitere Abschlüsse im Produktgeschäft tätigen zu können, sowie eine im Vergleich zum Vorjahresschlussquartal höhere Anzahl an Arbeitstagen. Auf Basis dieser Einschätzung sowie den bisherigen Erkenntnissen aus der Abschlusserstellung für das dritte Quartal und die ersten neun Monate des Jahres rechnet der Vorstand nun mit einem Umsatz von > 500 Mio. EUR und einem EBITDA in der Spanne von 55 bis 65 Mio. EUR für das Gesamtjahr 2020.

Erläuterungen zu den verwendeten Kennzahlen sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.adesso-group.de/leistungskennzahlen/ veröffentlicht. Die vollständige Zwischenmitteilung auf Basis finaler Zahlen wird planmäßig am 13. November 2020 veröffentlicht und ebenfalls auf der Website unter www.adesso-group.de abrufbar sein.

Kontakt: Martin Möllmann Manager Investor Relations Tel.: +49 231 7000-7000 E-Mail: ir@adesso.de

02.11.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: adesso SE Adessoplatz 1 44269 Dortmund Deutschland Telefon: +49 231 7000-7000 Fax: +49 231 7000-1000 E-Mail: ir@adesso.de Internet: www.adesso-group.de

ISIN: DE000A0Z23Q5

WKN: A0Z23Q Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London EQS News ID: 1144845

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1144845 02.11.2020 CET/CEST

°