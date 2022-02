DGAP-Adhoc: adesso SE übertrifft durch starkes Schlussquartal 2021 voraussichtlich die Prognosen für Umsatz- und EBITDA (deutsch)

adesso SE übertrifft durch starkes Schlussquartal 2021 voraussichtlich die Prognosen für Umsatz- und EBITDA

Auf Basis von vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2021 konnte die adesso Group den Konzernumsatz gegenüber dem Vorjahr um 29 % auf ca. 677 Mio. EUR (Vorjahr: 523,4 Mio. EUR) steigern. Dabei wurde ein EBITDA in Höhe von ca. 102 Mio. EUR erzielt. Darin enthalten ist ein einmaliger Sondereffekt in Höhe von rund 18 Mio. EUR aus dem Verkauf der e-Spirit Group aus dem ersten Quartal 2021. Das operative Ergebnis EBITDA (unter Herausrechnung des Einmaleffekts) konnte somit überproportional um 39 % auf 84 Mio. EUR verbessert werden. Die EBITDA-Marge (vor Sondereffekt) errechnet sich zu 12,4 % und liegt am oberen Ende des Zielkorridors.

Die Ganzjahresprognose 2021 wird auf dieser Basis voraussichtlich übertroffen. Bislang waren ein Umsatz von mehr als 630 Mio. EUR und ein EBITDA von über 95 Mio. EUR (inklusive Einmaleffekt) erwartet worden.

Trotz der anhaltenden Einschränkungen im Rahmen der Corona-Pandemie ist das Geschäft mit IT-Services bei nahezu allen Gesellschaften der adesso Group vor allem auch im vierten Quartal noch stärker ausgefallen als ursprünglich erwartet. Dies gilt insbesondere auch für die 2020 und unterjährig 2021 akquirierten Gesellschaften, welche zur Margenverbesserung beitrugen. Zusammen mit signifikanten Lizenzerlösen im Jahresendgeschäft mit der in|sure Ecosphere für die Versicherungswirtschaft führte dies zu einem überproportionalen Ergebnisanstieg im vierten Quartal. Gegenüber dem Schlussquartal des Vorjahrs erhöhte sich das EBITDA um 56 %.

