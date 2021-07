Advanced Bitcoin Technologies AG veröffentlicht Jahresabschluss 2020 und gibt Wechsel des Aufsichtsrats sowie Eintragung der Sachkapitalerhöhung bekannt

Frankfurt am Main, 01. Juli 2021 - Die Advanced Bitcoin Technologies AG (ABT, ISIN: DE000A2YPJ22 ) hat heute ihren testierten Konzern- und Einzelabschluss für das Geschäftsjahr 2020 veröffentlicht. Zudem gibt die Gesellschaft den Wechsel des Aufsichtsrats sowie die Handelsregistereintragung der Sachkapitalerhöhung zur 100 %-igen Übernahme der savedroid AG bekannt.

Konzern- und Einzelabschluss 2020 Die ABT-Gruppe hat das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 mit einem operativen Gewinn (EBITDA) in Höhe von 3,3 Mio. Euro (Rumpfgeschäftsjahr 2019 (Vj.) -1,4 Mio. Euro) und einem Netto-Verlust von 28,2 Mio. Euro (Vj. -3,3 Mio. Euro) abgeschlossen. Die positive Entwicklung des EBITDA resultierte im Wesentlichen aus der Wertsteigerung der Kryptowährungsguthaben um 4,8 Mio. Euro. Die Kryptoguthaben betrugen unter Anwendung der LiFo-Methode sowie Beachtung der historischen Anschaffungskosten als Wertobergrenze zum Bilanzstichtag 7,2 Mio. Euro (Vj. 2,8 Mio. Euro), während der Marktwert zum Bilanzstichtag bei 11,3 Mio. Euro lag und aktuell 22,7 Mio. Euro beträgt. Der Netto-Verlust ist in erster Linie beeinflusst durch außerordentliche Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände im Zuge der strategischen Neuausrichtung in Höhe von 35,8 Mio. Euro, sowie planmäßigen Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände von 11,6 Mio. Euro und einem Ertrag aus der Auflösung passiver latenter Steuern in Höhe von 16,2 Mio. Euro.

Der Konzernumsatz belief sich auf rund 10.000 Euro (Vj. 2.000 Euro). Der Cash-Flow lag bei -0,8 Mio. Euro (Vj. 0,0 Mio. Euro). Das Konzern-Eigenkapital reduzierte sich, vor allem durch die außerordentlichen Abschreibungen auf die immateriellen Vermögensgegenstände, von 36,9 Mio. Euro um 27,9 Mio. Euro auf rund 9,0 Mio. Euro. Dies entspricht einer Eigenkapitalquote von 52,9 % zum 31. Dezember 2020 (Vj. 60,7 %).

Auf Ebene des Einzelabschlusses erzielte die Advanced Bitcoin Technologies AG im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 5.000 Euro (Vj. 0 Euro) und ein EBITDA von -0,4 Mio. Euro (Vj. -0,1 Mio. Euro). Der Jahresfehlbetrag in Höhe von rund 19,0 Mio. Euro (Vj. -0,1 Mio. Euro) resultierte im Wesentlichen aus einer außerordentlichen Abschreibung auf Finanzanlagen in Höhe von 18,6 Mio. Euro (Vj. 0 Euro). Das Eigenkapital zum Bilanzstichtag lag mit 21,2 Mio. Euro unter dem Niveau des Vorjahres (Vj. 39,6 Mio. Euro). Die Eigenkapitalquote lag bei 98,6 % (Vj. 99,8 %).

Im Zuge der strategischen Neuausrichtung mit dem Ziel des Aufbaus einer Multiwährungstransaktionsplattform und nach Sondierung der Optionen für die Regulierungsstrategie, hat die Gesellschaft beschlossen, dass der künftige Regulierungsfokus schwerpunktmäßig auf Liechtenstein liegen soll. Hier befindet sich die 100 %-ige Tochtergesellschaft savedroid FL GmbH derzeit im Registrierungsverfahren als VT-Wechseldienstleister bei der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA). Nach erfolgreicher Registrierung soll die Lizensierungsstrategie in Liechtenstein erweitert werden. Ziel ist es, eine MiCa (Markets in Crypto assets) konforme Regulierung der geplanten Multiwährungsplattform zu erreichen, um alle Produkte und Dienstleistungen mittels regulatorischem Passporting im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) anbieten zu können.

Grundsätzlich erwartet der Vorstand für 2021 eine positive Gesamtmarktentwicklung sowie die weitere Etablierung von Krypto- und Digitalwährungen. Die strategische Neuausrichtung hin zu einer Multiwährungstransaktionsplattform für B2B- und B2C-Nutzer erscheint folgerichtig, um von diesem Trend zu profitieren. Unter der Annahme, dass der Registrierungsprozess in Liechtenstein erfolgreich abgeschlossen wird, rechnet die Gesellschaft mit einer Verbesserung der Umsätze und einer stabilen Entwicklung der Liquidität. Diese Einschätzung erfolgt insbesondere auf Basis der vorliegenden positiven anwaltlichen Erfolgsprognose für die zweit- und letztinstanzliche Gerichtsverhandlung im laufenden Wallet-Herausgabeverfahren gegen den ehemaligen ICO-Treuhänder der savedroid AG, die für den 1. September 2021 terminiert ist.

Die vollständigen testierten Konzern- und Einzelabschlüsse stehen auf der Homepage www.abt-ag.com im Bereich Investor Relations in der Rubrik Finanznachrichten - Publikationen und Präsentationen zum Download zur Verfügung.

Aufsichtsratswechsel Die amtierenden Aufsichtsratsmitglieder Gabriele Bornemann, Thomas Dressendörfer, Torsten Sonntag und Debjit D. Chaudhuri haben ihre Mandate im Einvernehmen mit dem Vorstand der Gesellschaft zum 30. Juni 2021 niedergelegt.

Als neuen Aufsichtsrat konnte der Vorstand der ABT AG die erfahrenen und fachkundigen Experten Frank Schwab (Strategieberater und Beirat, geboren 1969, wohnhaft Oftersheim, mit Startdatum zum 1. Januar 2022), Prof. Dr. Christian Rieck (Hochschulprofessor und Beirat, geboren 1963, wohnhaft Eschborn), Kstutis Gardiulis (Unternehmer und Manager, geboren 1971, wohnhaft Vilnius, Litauen), sowie ein viertes Mitglied, das zeitnah bekanntgegeben wird, gewinnen. Der künftige Aufsichtsrat vereint langjährige erfolgreiche Krypto- und FinTech-Expertise mit umfassender Strategie- und Finanzregulierungskompetenz, sowie internationalem Branchen-Know-How. Die neuen Aufsichtsratsmitglieder sollen zunächst gerichtlich bestellt und im nächsten Schritt von der Hauptversammlung gewählt werden.

Eintragung Sachkapitalerhöhung zur vollständigen Übernahme der savedroid AG Die Mitte März 2021 beschlossene Sachkapitalerhöhung zur 100 %-igen Übernahme der savedroid AG (siehe Ad-hoc vom 12. März 2021) wurde am 15. Juni 2021 im Handelsregister eingetragen. Damit wurde das Grundkapital der Gesellschaft von 20.304.673 Euro um 409.981 Euro auf 20.714.654 Euro erhöht und die Übernahme der savedroid AG abgeschlossen.

Investorenkontakt Viona Brandt VIONA BRANDT COMMUNICATIONS Telefon: +49 175 93 93 320 E-Mail: brandt@brandt-communications.de

Medienkontakt Regina Karoline Schüller Telefon: + 49 160 979 23 686 E-Mail: mail@regina-schueller.eu

Advanced Bitcoin Technologies AG
Grüneburgweg 58-62
60322 Frankfurt am Main
Deutschland

ISIN: DE000A2YPJ22

WKN: A2YPJ2

Die Advanced Bitcoin Technologies AG ist eine Holding-Gesellschaft, die es sich zum Ziel gesetzt hat, die Welten von Fiat-, Krypto- und Digital-Währungen miteinander zu verbinden und Geschäfts- und Privatkunden einfache, sichere, schnelle und preiswerte Zahlungstransaktionen zu ermöglichen. Dazu fokussiert sich die Advanced Bitcoin Technologies AG auf den Aufbau einer innovativen Multiwährungstransaktionsplattform. Möglich wird dies durch die Verbindung von traditionellen Zahlungsmitteln mit virtuellen, frei programmierbaren Währungen auf Basis der Distributed-Ledger-Technologie (DLT), die Transaktionen im Zahlungsverkehr im Vergleich zu Bargeld schneller, kostengünstiger und sicherer machen. Zur Advanced Bitcoin Technologies AG gehören die savedroid AG sowie die savedroid FL GmbH in Liechtenstein, die savedroid NL B.V. in den Niederlanden und die savedroid LUX S.A. in Luxemburg. Mit ihrer Börsennotierung im Freiverkehr der Börsen Düsseldorf und Hamburg verfolgt die Advanced Bitcoin Technologies AG das Ziel, Investoren am globalen Trend im Bereich Krypto- und Digital-Währungen partizipieren zu lassen. Mehr Informationen: www.abt-ag.com

