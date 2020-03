DGAP-Adhoc: AGRARIUS AG platziert Anleihe im Volumen von 5,0 Mio. Euro (deutsch)

AGRARIUS AG platziert Anleihe im Volumen von 5,0 Mio. Euro

10.03.2020 / 15:37 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

AGRARIUS AG platziert Anleihe im Volumen von 5,0 Mio. Euro

Neu-Anspach, 10. März 2020 - Der Vorstand der AGRARIUS AG ( ISIN DE000A2BPL90 ) gibt die Platzierung der angebotenen Unternehmensanleihe in Höhe von 5,0 Mio. Euro bekannt. Die Mindestzeichnungssumme betrug 100.000,00 Euro. Die Schuldverschreibung wird bei einer Laufzeit von 6 Jahren (01.03.2020 bis 01.03.2026) mit einem Coupon von 5,0 % p.a. verzinst.

Organe der Gesellschaft haben in gleicher Höhe, in der Kredite von ihnen abgelöst werden, die Anleihe in Höhe von rund 2,35 Mio. Euro gezeichnet und sich damit maßgeblich am Emissionsvolumen beteiligt.

Die Anleihe wird unter der ISIN DE000A255D70 an der Frankfurter Börse gehandelt.

Ottmar Lotz Vorstand AGRARIUS AG Robert-Bosch-Straße 10 61267 Neu-Anspach Tel.: +49 (0)6081 5856400 Fax: +49 (0)6081 5856405 E-Mail: info@agrarius.de

Über die AGRARIUS AG Kerngeschäft der AGRARIUS AG ist die professionelle Bewirtschaftung von Agrarflächen. Der regionale Fokus liegt dabei auf Rumänien, das mit 9,4 Mio. Hektar Ackerland zu den größten Agrarstaaten der Europäischen Union gehört. Die bewirtschaftete Fläche beträgt inzwischen über 6.000 Hektar Ackerland. Das AGRARIUS Management besteht aus Agrarfachleuten und Unternehmern mit langjähriger Expertise. Die AGRARIUS Aktie ist im Basic Board an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen unter: www.agrarius.de.

Sprache: Deutsch Unternehmen: AGRARIUS AG Robert-Bosch-Straße 10 61267 Neu-Anspach Deutschland Telefon: +49 6081 5856400 Fax: +49 6081 5856405 E-Mail: info@agrarius.de Internet: www.agrarius.de

ISIN: DE000A2BPL90

WKN: A2BPL9 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 993711

