ALBIS Leasing AG: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Einstellung des Bilanzgewinns 2021 in Gewinnrücklagen vor und planen schwarze Null für das Konzernergebnis 2022

29.04.2022 / 13:38 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hamburg, den 29. April 2022. Die ALBIS Leasing AG hat im Geschäftsjahr 2021 ein Konzernergebnis vor Steuern nach IFRS erzielt, das mit 1,0 Mio. Euro (2020: 1,5 Mio. Euro angepasst) am oberen Rand der Prognose lag. Das Ergebnis vor Steuern der Einzelgesellschaft nach HGB sank gegenüber dem Vorjahr auf 0,7 Mio. Euro (2020: 2,8 Mio. Euro) und bewegte sich ebenfalls im Rahmen der Prognose. Damit die ALBIS Leasing AG sich den aktuellen Herausforderungen eines schwierigeren konjunkturellen Umfelds widmen kann, haben Vorstand und Aufsichtsrat in ihrer heutigen Sitzung beschlossen, der Hauptversammlung am 5. Juli 2022 vorzuschlagen den gesamten Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2021 zur Sicherung der Widerstandsfähigkeit der Gesellschaft in Gewinnrücklagen einzustellen. Im Vorjahr hatte die ALBIS Leasing AG noch 0,04 Euro je Aktie ausgeschüttet.

Angesichts der Nachwirkungen aus der Corona-Pandemie, der gestiegenen Inflationsrisiken und der höheren Refinanzierungskosten plant die ALBIS Leasing AG für das Jahr 2022 bei stabilem Neugeschäft im Ergebnis mit einer schwarzen Null (Konzernergebnis nach IFRS minus 0,5 bis plus 0,5 Mio. Euro vor Steuern). Das Neugeschäft hat sich im Geschäftsjahr 2021 auf 100,8 Mio. Euro (Vorjahr: 78,9 Mio. Euro) erhöht und erreichte damit wieder die Größenordnung des Jahres 2019.

Die ALBIS Leasing Gruppe ist seit über 30 Jahren erfolgreich am Leasingmarkt tätig. Der in Hamburg ansässige Konzern ist banken- und herstellerunabhängig und unterstützt deutschlandweit Kleinunternehmer und Mittelständler bei den Finanzierungen ihrer Geschäftsvorhaben. Etwa 130 Mitarbeiter, darunter über 50 spezialisierte Vertriebsmitarbeiter, beraten und betreuen Unternehmen verschiedener Branchen zu Leasing, Mietkauf, E-Commerce-Lösungen und Rahmenverträgen. Im Laufe der Jahre hat ALBIS zu zahlreichen Neuerungen in der Leasingbranche beigetragen, u.a. mit dem ausgezeichneten ALBIS Leasing Portal zur digitalen Abwicklung von Leasinggeschäften. Innovationskraft, Nachhaltigkeit und Kundennähe gehören zu den Leitwerten der ALBIS Leasing Gruppe. Nicht umsonst zählt das Unternehmen zu den TOP-Leasinggesellschaften in Deutschland.

