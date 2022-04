DGAP-Adhoc: Alexanderwerk AG: Jahresabschluss 2021 / Dividendenvorschlag (deutsch)

Alexanderwerk AG: Jahresabschluss 2021 / Dividendenvorschlag

28.04.2022 / 13:49 CET/CEST

Insiderinformation gem. Art. 17 MAR

Alexanderwerk AG, Remscheid ISIN DE0005032007

Jahresabschluss 2021 / Dividendenvorschlag

Der Vorstand der Alexanderwerk AG hat den Jahresabschluss und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2021 aufgestellt. Der Aufsichtsrat hat diese soeben gebilligt; der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021 ist damit festgestellt. Jahres- und Konzernjahresabschluss sind vom Abschlussprüfer jeweils mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Für das Geschäftsjahr 2021 ergibt sich auf der Ebene der Alexanderwerk AG ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) in Höhe von minus EUR 0,24 Mio. und ein Jahresüberschuss - auf der Basis der HGB - Rechnungslegung in Höhe von EUR 5,55 Mio. Auf dieser Basis ergibt sich ein handelsbilanzielles Eigenkapital der Alexanderwerk AG zum 31. Dezember 2021 in Höhe von ca. EUR 14,5 Mio.

Auf Konzernebene ergeben sich für das Geschäftsjahr 2021 folgende Kennzahlen nach IFRS:

Der Umsatz im Konzern betrug EUR 33,10 Mio. (2020: EUR 23,80 Mio.) Die Gesamtleistung (Konzern) betrug EUR 33,35 Mio. (2020: EUR 25,24 Mio.). Das Betriebsergebnis (EBIT) im Konzern beträgt EUR 6,90 Mio. (2020: EUR 4,80 Mio.). Das Ergebnis vor Steuern (EBT) beträgt EUR 6,82 Mio. (2020: EUR 4,65 Mio.). Der Konzern-Jahresüberschuss beträgt EUR 4,64 Mio. (2020: EUR 3,10 Mio.). Das Ergebnis je Aktie beträgt demnach EUR 2,58 (2020: EUR 1,72).

Vorstand und Aufsichtsrat haben ferner soeben beschlossen, der anstehenden Hauptversammlung die Ausschüttung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2021 in Höhe von EUR 2,32 je dividendenberechtigter Stückaktie (insgesamt EUR 4.176.000,00) vorzuschlagen. Ein Termin zur Hauptversammlung wird kurzfristig festgelegt und bekannt gegeben.

Remscheid, den 28. April 2022

Alexanderwerk AG

Der Vorstand

Kontakt: Dr. Alexander Schmidt, Vorstand der Alexanderwerk AG, Kippdorfstrasse 6-24, 42857 Remscheid, Tel. (0) 2191 795-205, Email: IR@alexanderwerk.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: Alexanderwerk AG Kippdorfstraße 6 - 24 42857 Remscheid Deutschland Telefon: 02191 / 795 - 0 Fax: 02191 / 795 - 202 E-Mail: IR@alexanderwerk.com Internet: www.alexanderwerk.com

ISIN: DE0005032007

WKN: 503200 Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf; Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), Stuttgart EQS News ID: 1338611

