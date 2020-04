DGAP-Adhoc: Alexanderwerk AG: Umsatz- und Ergebnisprognose im Konzern, Jahresüberschuss und Dividende (deutsch)

Alexanderwerk AG: Umsatz- und Ergebnisprognose im Konzern, Jahresüberschuss und Dividende

Insiderinformation gem. Art. 17 MAR

Alexanderwerk AG, Remscheid ISIN DE0005032007

Umsatz- und Ergebnisprognose im Konzern, Jahresüberschuss und Dividende

Der Vorstand der Alexanderwerk AG hat im Rahmen der laufenden Aufstellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2019 soeben den Jahresabschluss und den Konzernabschluss der Alexanderwerk AG verprobt.

Aktuell erwartet und prognostiziert der Vorstand für das Geschäftsjahr 2019 folgende Konzernfinanzkennzahlen nach IFRS:

Der Konzernumsatz beträgt voraussichtlich EUR 23,95 Mio. bis EUR 24,15 Mio. (2018: EUR 27,41 Mio.).

Das Betriebsergebnis (EBIT) im Konzern beträgt voraussichtlich EUR 3,75 Mio. bis EUR 3,95 Mio. (2018: EUR 6,11 Mio.).

Aufgrund des positiven Geschäftsjahres weist der Einzelabschluss der Alexanderwerk AG (nach Handelsgesetzbuch) voraussichtlich einen Jahresüberschuss in Höhe von EUR 2,35 Mio. bis zu EUR 2,55 Mio. aus.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Covid 19-Pandemie und der damit verbundenen Unsicherheiten beabsichtigen Vorstand und Aufsichtsrat, nach § 58 Abs. 2 AktG die Hälfte des Jahresüberschusses in andere Gewinnrücklagen einzustellen. Ferner beabsichtigen Vorstand und Aufsichtsrat, der Hauptversammlung vorzuschlagen, dass an die Aktionäre eine Dividende in Höhe von EUR 0,15 je Stückaktie (insgesamt EUR 270.000,00) gezahlt wird und der verbleibende Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorgetragen wird.

Die Alexanderwerk AG weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei den vorgenannten Konzernfinanzkennzahlen jeweils um vorläufige, ungeprüfte und von dem Abschlussprüfer weder abschließend geprüfte noch testierte Finanzkennzahlen handelt und diese von dem noch festzustellenden Jahresabschluss bzw. zu billigenden Konzernabschluss abweichen können. Der Vorstand geht davon aus, dass die finalen Finanzkennzahlen Ende April veröffentlicht werden können.

Remscheid, den 15.04.2020

Alexanderwerk AG Der Vorstand

Dr. Alexander Schmidt, Vorstand der Alexanderwerk AG, Kippdorfstrasse 6-24, 42857 Remscheid, Tel. (0) 2191 795-205, Email: IR@alexanderwerk.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: Alexanderwerk AG Kippdorfstraße 6 - 24 42857 Remscheid Deutschland Telefon: 02191 / 795 - 0 Fax: 02191 / 795 - 202 E-Mail: IR@alexanderwerk.com Internet: www.alexanderwerk.com

ISIN: DE0005032007

WKN: 503200 Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf; Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), Stuttgart EQS News ID: 1021867

