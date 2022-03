DGAP-Adhoc: Allterco JSCo beschließt Kapitalerhöhung bei Tochtergesellschaft Allterco Robotics EOOD zur Wachstumsfinanzierung (deutsch)

Allterco JSCo beschließt Kapitalerhöhung bei Tochtergesellschaft Allterco Robotics EOOD zur Wachstumsfinanzierung

Sofia / München, 14. März 2022 - Der Verwaltungsrat von Allterco JSCo (Ticker A4L / ISIN: BG1100003166 ) ("Allterco"), einem Anbieter von IoT- und Smart Home-Produkten mit Sitz in Sofia, Bulgarien, hat heute eine Kapitalerhöhung seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaft Allterco Robotics EOOD beschlossen. Angesichts der stark gewachsenen Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens infolge der gestiegenen Energiepreise soll die Kapitalerhöhung bei Allterco Robotics EOOD die Entwicklung neuer Produkte beschleunigen und die Produktionskapazitäten und Markteintritte sowie die Aktivitäten der F&E-Abteilung erweitern.

Das Stammkapital der Allterco Robotics EOOD soll von derzeit BGN 1.500.000,00 (EUR 766.937,82) um BGN 5.500.000,00 (EUR 2.812.105,34) auf BGN 7.000.000 (EUR 3.579.043,16) durch Ausgabe von 5.500.000 neuen Anteilen mit einem Nennwert von je BGN 1,00 erhöht werden. Allterco zeichnet sämtliche neuen Anteile. Die Kapitalerhöhung wird ausschließlich aus Gesellschaftsmitteln der Allterco durchgeführt.

Im laufenden Geschäftsjahr beabsichtigt Allterco Robotics EOOD, in die Entwicklung neuer innovativer Produkte für die Haus- und Büroautomation sowie in den Ausbau der Produktlinie professioneller Geräte für Elektriker und Installateure für den kompletten Bau neuer Häuser, intelligenter Fabriken und intelligenter Städte zu investieren. Die Kapazität der F&E-Abteilung wird ausgebaut, um den wachsenden Verkaufsanforderungen und dem Bedarf der Industrie an die Integration der von Allterco Robotics EOOD entwickelten Technologie gerecht zu werden. Darüber hinaus soll die Kompatibilität der Geräte erweitert werden, die für die Märkte in Australien, England und den Vereinigten Staaten bestimmt sind.

Die Kapitalerhöhung liegt im Rahmen des üblichen Geschäftsumfangs von Allterco und unterhalb der Schwelle von Art. 114, Abs. 1, Punkt 4 des Gesetzes über das öffentliche Angebot von Wertpapieren. Die Kapitalerhöhung steht unter dem Vorbehalt der Eintragung in das Handelsregister durch die Registeragentur.

* EUR/BGN-Wechselkurs vom 14. März 2022 - EUR 1 = BGN 1,95583

