DGAP-Adhoc: Aloco Holding S.à r.l. bringt Gesellschafterdarlehen in LR Global Holding GmbH ein (deutsch)

Aloco Holding S.à r.l. bringt Gesellschafterdarlehen in LR Global Holding GmbH ein

Ahlen, 30. November 2021 - Die LR Global Holding GmbH (die "Gesellschaft") als Emittentin der Anleihe ( WKN: A3H3FM / ISIN: NO0010894850) (die "Anleihe") informiert darüber, dass die Aloco Holding S.à r.l., die alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft, voraussichtlich im Laufe des heutigen Tages ein in Höhe von EUR 146.324.810,00 valutierendes Gesellschafterdarlehen (Hauptforderung, Zinsen und Kosten) (das "Gesellschafterdarlehen") als eine Einlage - unter entsprechender Anweisung der Geschäftsführung der Gesellschaft - in die freie Kapitalrücklage der Gesellschaft gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB einlegen und in voller Höhe an die Gesellschaft zur Verbesserung der Eigenkapitalstruktur der Gesellschaft abtreten wird.

Das (qualifiziert nachrangige) Gesellschafterdarlehen wurde ursprünglich am 4. März 2013 in Höhe von EUR 109.930.000,00 gewährt und trägt einen Zinssatz von 0,5% p.a., wobei die Rückführung (einschließlich Zinszahlungen) bis zur vollständigen Begleichung aller Verbindlichkeiten aus der am 3. Februar 2025 fälligen Anleihe vertraglich ausgeschlossen ist.

