DGAP-Adhoc: Amadeus FiRe AG erhöht Ergebnisprognose erneut (deutsch)

Amadeus FiRe AG erhöht Ergebnisprognose erneut

21.10.2021 / 06:57 CET/CEST

Frankfurt/Main, 21. Oktober 2021. Die Amadeus FiRe AG konnte die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2021 mit einer sehr positiven Entwicklung abschließen. In beiden Geschäftsbereichen, Personaldienstleistungen und Weiterbildung, wurden deutlich steigende Umsätze und Ergebnisse generiert und das Vorkrisenniveau bereits klar übertroffen.

Der Konzernumsatz konnte um 35,8 Prozent auf EUR 274,8 Millionen sowie das operative Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (operatives EBITA) um rund 75 Prozent auf EUR 49,4 Millionen gesteigert werden. Das Ergebnis je Aktie, bezogen auf das den Stammaktionären des Mutterunternehmens zurechenbare Periodenergebnis, konnte in den ersten neun Monaten 2021 auf EUR 4,73 nach EUR 2,12 im Vorjahr mehr als verdoppelt werden.

Die positive Dynamik des ersten Halbjahres setzte sich im dritten Quartal noch besser als erwartet fort. Nachdem der Vorstand zum Halbjahr seine Ergebnisprognose bereits deutlich auf eine Steigerung des operativen EBITA von mindestens 50 Prozent auf mehr als EUR 60 Millionen angehoben hat, wird die Prognose nochmals nach oben korrigiert. Für das Gesamtjahr 2021 erwartet der Vorstand, die Ergebnisschwelle von EUR 65 Millionen für das operative EBITA zu übertreffen.

Amadeus FiRe AG

Amadeus FiRe AG
Hanauer Landstrasse 160
60314 Frankfurt am Main
Deutschland

ISIN: DE0005093108

WKN: 509310 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1242371

