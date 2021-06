DGAP-Adhoc: ams AG: ams Hauptversammlung nimmt alle Traktanden ausgenommen Punkt 8 an; drei neue Mitglieder des Aufsichtsrats (deutsch)

ams AG: ams Hauptversammlung nimmt alle Traktanden ausgenommen Punkt 8 an; drei neue Mitglieder des Aufsichtsrats

Premstätten, Österreich (2. Juni 2021) -- ams AG (SIX: AMS), ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Sensorlösungen, gibt bekannt, dass die heutige Hauptversammlung alle Traktanden der Tagesordnung mit Ausnahme von Traktandum 8 mit Mehrheiten zwischen 100% und 57% der abgegebenen Stimmen beschlossen hat. Der Tagesordnungspunkt 8 (Vergütungsbericht) erhielt keine Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

Durch Beschluss der Hauptversammlung wurden somit Mag. Brigitte Ederer und Dr. Margarete Haase als weitere Mitglieder des Aufsichtsrats gewählt. Daneben hat der Betriebsrat heute entschieden, Patrick Reinisch als zusätzlichen Arbeitnehmervertreter in den Aufsichtsrat zu entsenden. Die Hauptversammlung hat zudem die Änderung des Firmennamens der ams AG in ams-OSRAM AG beschlossen, dies stellt einen weiteren Schritt zur Umsetzung der Integration der kombinierten Gruppe dar.

Über ams OSRAM Gruppe

Die ams OSRAM Gruppe, zu der die börsennotierten Unternehmen ams AG als Muttergesellschaft und OSRAM Licht AG gehören, ist ein weltweit führender Anbieter von optischen Lösungen. Wir verbinden Licht mit Intelligenz und Innovation mit Leidenschaft und bereichern so das tägliche Leben. Das bedeutet für uns Sensing is Life.

Mit mehr als 110 Jahren gemeinsamer Geschichte definiert sich unser Unternehmen im Kern durch Imagination, tiefes technisches Know-how sowie die Fähigkeit, globale industrielle Kapazitäten in Sensor- und Lichttechnologien bereitzustellen. Wir schaffen begeisternde Innovationen, die unseren Kunden in den Märkten Consumer, Automobil, Gesundheitswesen und Industrie ermöglichen, ihren Wettbewerbsvorteil zu sichern. Zugleich können unsere Kunden Innovationen vorantreiben, die unsere Lebensqualität bei Gesundheit, Sicherheit und Komfort erhöhen und dabei die Auswirkungen auf die Umwelt reduzieren.

Unsere rund 30.000 Mitarbeiter weltweit konzentrieren sich auf Innovationen in den Technologiefeldern Sensorik, Illumination und Visualisierung, um Reisen sicherer, medizinische Diagnosen präziser und tägliche Momente in der Kommunikation erlebnisreicher zu machen. Unsere Arbeit lässt Technologien für bahnbrechende Anwendungen Wirklichkeit werden, was sich in über 15.000 erteilten und angemeldeten Patenten widerspiegelt. Mit Hauptsitz in Premstätten/Graz (Österreich) und einem Co-Hauptsitz in München (Deutschland) erzielte die ams Gruppe im Jahr 2020 einen kombinierten Umsatz von weit über USD 5 Mrd. (pro-forma). ams AG ist an der SIX Swiss Exchange notiert ( ISIN: AT0000A18XM4 ). OSRAM Licht AG bleibt ein börsennotiertes Unternehmen am XETRA-Markt in Deutschland ( ISIN: DE000LED4000 ).

Mehr über uns erfahren Sie auf https://ams-osram.com

ams ist eine eingetragene Handelsmarke der ams AG. Zusätzlich sind viele unserer Produkte und Dienstleistungen angemeldete oder eingetragene Handelsmarken der ams Group. Alle übrigen hier genannten Namen von Unternehmen oder Produkten können Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken ihrer jeweiligen Inhaber sein. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

