DGAP-Adhoc: ASMALLWORLD AG bietet mit der ASMALLWORLD Collection nun mehr als 1'000 Hotels zur Buchung an (deutsch)

ASMALLWORLD AG bietet mit der ASMALLWORLD Collection nun mehr als 1'000 Hotels zur Buchung an

^ EQS Group-Ad-hoc: ASMALLWORLD AG / Schlagwort(e): Produkteinführung ASMALLWORLD AG bietet mit der ASMALLWORLD Collection nun mehr als 1'000 Hotels zur Buchung an

29.04.2021 / 18:22 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Medienmitteilung

ASMALLWORLD AG (SWX:ASWN) bietet mit der ASMALLWORLD Collection nun mehr als 1'000 Hotels zur Buchung an

Zürich, 29.04.2021 - Die ASMALLWORLD AG gab heute bekannt, dass die ASMALLWORLD Collection ihren Kunden nun mehr als 1.000 der weltbesten Hotels zur Auswahl anbieten kann. Dies sind 400 Hotels mehr als zum Start des Services im Juli 2020. Der Meilenstein folgt auf die zuvor bekanntgegebenen Partnerschaften mit Hyatt, Marriott, Hilton und Shangri-La, welche ASMALLWORLD in ihre «Preferred Travel Agency» Programme aufgenommen haben.

Die Online-Hotelbuchungsplattform ASMALLWORLD Collection ( www.asmallworldcollection.com) hat ihr Angebot auf mehr als 1'000 Hotels erweitert und erreicht damit einen wichtigen Meilenstein im Ausbau ihres Hotelangebots.

Die ASMALLWORLD Collection spezialisiert sich auf die besten Hotels der Welt und bietet ihren Kunden bei der Buchung aussergewöhnliche Benefits wie Zimmer-Upgrades oder 100 US-Dollar Hotelguthaben an, dies ohne zusätzliche Kosten. Der Service ist sowohl für ASMALLWORLD-Mitglieder als auch für Nicht-Mitglieder zugänglich.

Die ASMALLWORLD Collection startete ihren Service im Juli 2020 mit einer Auswahl von 600 Hotels. Seitdem wurden der Collection 400 weitere Hotels hinzugefügt, um Kunden eine grössere Auswahl in bestehenden Reisedestinationen zu bieten, sowie auch das Angebot an Destinationen auszuweiten.

In Zukunft soll das Angebot weiter ausgebaut werden. Das kurzfristige Ziel ist ein Angebot von 1'200 Hotels offerieren zu können, dies sollte gegen Ende 2021 erreicht werden.

"Die ASMALLWORLD Collection verfügt nun über eine unglaubliche Auswahl der weltbesten Hotels und mit unserer exklusiven «ASMALLWORLD Preferred Rate» bieten wir unseren Kunden viele Extra-Benefits ohne zusätzliche Kosten. Dies alles nur wenige Monate nach der Lancierung dieses neuen Services. Somit bin ich zuversichtlich, dass unser Online-Reisegeschäft über ein grosses Potenzial verfügt, welches realisiert werden kann, sobald die weltweite Reisetätigkeit wieder aufgenommen wird", kommentiert ASMALLWORLD CEO Jan Luescher.

Neue Partnerschaften mit den führenden Hotelgruppen der Welt

Die ASMALLWORLD Collection ist über die letzten Monate mit den vier grossen Hotelketten Hyatt, Marriott, Hilton und Shagri-La neue Partnerschaften eingegangen. Alle Partner haben ASMALLWORLD in ihre «Preferred Travel Agency» Programme aufgenommen, wodurch das Unternehmen Zugang zu einem grossen Pool an hochklassigen Hotels bekommen hat.

Darüber hinaus ermöglichen diese Partnerschaften ASMALLWORLD, seinen Kunden zusätzliche Benefits wie Zimmer-Upgrades oder 100 US-Dollar Hotelguthaben ohne zusätzliche Kosten anzubieten.

Zudem haben Kunden nun auch die Möglichkeit, bei Buchungen über die ASMALLWORLD Collection Treuepunkte bei vier der weltweit führenden Treueprogramme zu sammeln. Mit dabei sind die Programme World of Hyatt, Marriott Bonvoy, Hilton Honors und Shangri-La Golden Circle.

Das Sammeln von Treuepunkten mit diesen Programmen ist in der Regel auf die eigenen Vertriebskanäle der Partner beschränkt und ist somit ein weiterer wichtiger Vorteil der ASMALLWORLD Collection gegenüber anderen Online-Hotelbuchungsplattformen.

Die ASMALLWORLD Gruppe

ASMALLWORLD ist die weltweit führende Travel & Lifestyle Community.

Basierend auf dem Social Network 'ASMALLWORLD', betreibt das Unternehmen ein digitales Travel & Lifestyle Ecosystem, welches Mitglieder inspiriert, besser zu reisen, mehr zu erleben und neue Kontakte zu knüpfen.

ASMALLWORLD-Mitglieder nutzen die ASMALLWORLD App und Website, um Inspiration für Reisen und Lifestyle einholen, Hotels zu buchen, andere Mitglieder kennenlernen und von einer Vielzahl an Reiseprivilegen zu profitieren.

Mitglieder haben ebenfalls die Möglichkeit, sich auf über 1'000 ASMALLWORLD-Events pro Jahr zu treffen. Die Events reichen dabei von lokalen Get-Togethers in den Grossstädten dieser Welt, bis hin zu Wochenend-Events in Saint-Tropez oder Gstaad.

Neben dem ASMALLWORLD Social Network, zählen folgende Firmen ebenfalls zum ASMALLWORLD Travel & Lifestyle Ecosystem:

ASMALLWORLD Collection, eine Online-Hotelbuchungsplattform, welche sich auf die besten Hotels der Welt spezialisiert und die einmalige «ASMALLWORLD Preferred Rate» anbietet, welche Kunden einzigartige Zusatzleistungen bietet, ganz ohne zusätzliche Kosten

ASMALLWORLD Private, ein Luxus-Reisebüro, welches personalisierte Reiseberatung und Reisearrangements anbietet

ASW Hospitality, eine Hotel-Management-Company, welche das weltbekannte North Island Resort auf den Seychellen managt.

First Class & More, ein Smart Luxury Travel Service, der es Mitgliedern ermöglicht, in den Genuss von Luxusreisen zu Insiderpreisen zu kommen.

The World's Finest Clubs, der weltweit führende Nightlife-Concierge, welcher Mitgliedern VIP-Zugang zu den exklusivsten Nachtclubs der Welt bietet.

Zusätzliche Informationen finden sie auf unseren Webseiten:

www.asmallworldag.com

www.asmallworld.com

www.asmallworldcollection.com

www.asmallworldprivate.com

www.asmallworldhospitality.com

www.north-island.com

www.first-class-and-more.de

www.first-class-and-more.com

www.finestclubs.com

Kontakt:

ASMALLWORLD AG Jan Luescher, CEO Löwenstrasse 40 CH-8001 Zurich info@asmallworldag.com

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch Unternehmen: ASMALLWORLD AG Löwenstrasse 40 8001 Zürich Schweiz

ISIN: CH0404880129 Valorennummer: A2JE3W Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart, Tradegate Exchange; SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1190823

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

1190823 29.04.2021 CET/CEST

°