DGAP-Adhoc: ASMALLWORLD AG erwartet für das Geschäftsjahr 2019 einen Gewinn und erhöht die Umsatzprognose (deutsch)

Medienmitteilung

ASMALLWORLD AG (SWX: ASWN) erwartet für das Geschäftsjahr 2019 einen Gewinn und erhöht die Umsatzprognose

Zürich, 20.12.2019 - Die ASMALLWORLD AG (SWX: ASWN) hat heute bekannt gegeben, dass sie ihre Umsatzprognose für das Gesamtjahr von CHF 12,0-12,5 Mio. auf CHF 12,5-12,8 Mio. erhöht hat, was im Vergleich zum Vorjahr einem Umsatzwachstum von 42-45% entspricht. Das Unternehmen erwartet ebenfalls, dass es für das Gesamtjahr ein positives Unternehmensergebnis erwirtschaften wird, sowohl beim EBITDA wie auch beim Reingewinn, und dies trotz signifikanter Investitionen in die technologische Infrastruktur, wie auch in den Aufbau des Reisegeschäfts.

Basierend auf vorläufigen Zahlen gab die ASMALLWORLD AG heute bekannt, dass sie für das Geschäftsjahr 2019 ein positives Unternehmensergebnis erwartet, sowohl für den EBITDA wie auch für den Reingewinn. Im Jahr 2018 wies das Unternehmen noch einen EBITDA-Verlust von CHF -2,3 Mio. und einen Reinverlust von CHF -3,1 Mio. aus. Diese deutliche Ergebnisverbesserung gegenüber dem Vorjahr ist das Ergebnis einer konsequenten Umsetzung der Wachstumsstrategie und wurde trotz signifikanter Investitionen in die technologische Infrastruktur, wie auch in den Aufbau des Reisegeschäft erreicht.

Die deutliche Verbesserung der Profitabilität geht ebenfalls mit einer erwarteten Umsatzsteigerung von 42-45% gegenüber dem Vorjahr einher, welche stärker als bisher erwartet ausfällt. Als Folge davon erhöhte das Unternehmen seine Umsatzprognose für das Jahr von CHF 12,0-12,5 Mio. auf CHF 12,5-12,8 Mio.

Die Mitgliederbasis des Unternehmens wächst erwartungsgemäss und das Unternehmen ist auf dem besten Weg, das obere Ende des Ziels von 56'000 bis 58'000 Mitgliedern bis Ende Jahr zu erreichen.

Der Finanzbericht für das Gesamtjahr 2019 wird am 19. März 2020 veröffentlicht.

2019, ein Jahr voller operativer Fortschritte

Während des Jahres 2109 hat ASMALLWORLD sein führendes globales Reise- und Lifestyle-Ecosystem weiter ausgebaut. Im Juni startete ASMALLWORLD eine völlig neue iOS-App, die es Mitgliedern erleichtert, miteinander in Kontakt zu treten und von den Dienstleistungen der ASMALLWORLD-Community zu profitieren. Zudem startete das Unternehmen die englischsprachige Website von First Class & More, die das umfassende Smart Luxury Travel-Angebot einem grösseren Publikum zugänglich macht und damit das Umsatzpotential des Unternehmens erheblich erweiterte.

Anfang November startete das Unternehmen auch den ASMALLWORLD Explorer, sein eigenes digitales Reise- und Lifestyle-Magazin, welches Mitgliedern und Nichtmitgliedern täglich inspirierende Reiseinhalte bietet. Kurz darauf wurde das weltbekannte Seychellen-Resort North Island Teil von Marriotts "The Luxury Collection". Dieser Schritt hat die Marketing-Reichweite des privaten Insel-Resorts, welches von der ASW Hospitality AG geführt wird, erheblich erweitert.

Im Dezember lancierte das Unternehmen «ASMALLWORLD Private», ein High-End-Reisebüro, welches ASMALLWORLD-Mitgliedern massgeschneiderte Reisearrangements anbietet. Dieser personalisierte Reiseservice wird zudem in Kürze durch die ASMALLWORLD Collection ergänzt werden. Diese neue Online-Hotelbuchungsplattform, die auf der Technologie der Anfang des Jahres erworbenen LuxuryBARED basiert, wird voraussichtlich Anfang 2020 lanciert. Sobald die Plattform live ist, können ASMALLWORLD-Mitglieder eine handverlesene Auswahl der weltweit besten Luxushotels direkt von der ASMALLWORLD-App und -Website aus buchen und gleichzeitig von attraktiven Privilegien wie Zimmer-Upgrades und Late-Checkouts profitieren.

Die ASMALLWORLD Gruppe

ASMALLWORLD ist die weltweit führende Travel & Lifestyle Community. Der Fokus liegt dabei auf Erlebnissen, der moderne Form von Luxus.

Aufbauend auf dem sozialen Netzwerk ASMALLWORLD, betreibt das Unternehmen ein digitales Travel & Lifestyle Ecosystem, welches Mitglieder inspiriert und es ihnen ermöglicht, besser zu reisen, mehr zu erleben und neue Bekanntschaften zu knüpfen.

ASMALLWORLD-Mitglieder treten dabei über die ASMALLWORLD App und Website in Kontakt, wo sie Inspiration für Reisen und Lifestyle einholen, andere Mitglieder kennenlernen und eine Vielzahl an Reiseprivilegen geniessen.

Mitglieder haben auch die Möglichkeit, sich auf über 1'000 ASMALLWORLD-Events pro Jahr zu treffen. Die Events reichen dabei von regelmässigen lokalen Treffen in den Grossstädten dieser Welt, sowie Zugang zu exklusiven Shows, Galas, Ausstellungen, oder grossen Sportereignissen bis hin zu grösseren Wochenenderlebnissen an Hotspots wie Saint-Tropez, Marbella oder Gstaad.

Neben dem sozialen Netzwerk ASMALLWORLD, sind folgende Unternehmen ebenfalls Teil des ASMALLWORLD-Ökosystems:

First Class & More, ein Smart Luxury Travel Service, der es Mitgliedern ermöglicht, in den Genuss von Luxusreisen zu Insiderpreisen zu kommen.

ASMALLWORLD Private, ein Luxus-Reisebüro, welches einen personalisierten Reiseberatungsservice anbietet.

LuxuryBARED, eine Hotelbuchungsplattform mit einer gepflegten Auswahl der besten Luxushotels der Welt und exklusiven Buchungs-Upgrades.

The World's Finest Clubs, der weltweit führende Nightlife-Concierge, welcher Mitgliedern VIP-Zugang zu den exklusivsten Nachtclubs der Welt bietet.

ASW Hospitality, die Management-Company des weltbekannten North Island Resorts auf den Seychellen.

