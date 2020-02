DGAP-Adhoc: ASMALLWORLD AG gibt bekannt, dass ihr Seychellen-Resort North Island per sofort mit Marriott Bonvoy-Punkten gebucht werden kann (deutsch)

ASMALLWORLD AG gibt bekannt, dass ihr Seychellen-Resort North Island per sofort mit Marriott Bonvoy-Punkten gebucht werden kann

Medienmitteilung

ASMALLWORLD AG (SWX: ASWN) gibt bekannt, dass ihr Seychellen-Resort North Island per sofort mit Marriott Bonvoy-Punkten gebucht werden kann

Zürich, 21.02.2020 - Die ASMALLWORLD AG (SWX: ASWN) gab heute bekannt, dass ihr Seychellen-Resort North Island per sofort mit Marriott Bonvoy-Punkten gebucht werden kann. Aufgrund der Einzigartigkeit des Privatinsel-Resorts mit nur 11 Luxus-Villas, wurde die Rate auf 365'000 Punkte pro Nacht festgelegt, was weit über die üblichen acht Bonvoy Einlösungskategorien hinausgeht, welche bei 100'000 Punkten per Nacht aufhören.

North Island ( www.north-island.com) ist eine der bekanntesten Luxusdestinationen der Welt. Sie ist die exklusivste Privatinsel Afrikas und bietet «private barefoot luxury» für Reisende mit den höchsten Ansprüchen, welche bei ihrer Ankunft auf der Insel mit einem unmittelbaren Gefühl der Entspannung belohnt werden.

Das Resort führt ein einmaliges Naturschutzprogramm und ist für die höchsten Standards als preisgekrönte, nachhaltige Reisdestination anerkannt. Die Mission des Resorts, aufzugeigen, dass Luxus und Nachhaltigkeit in einem harmonischen Miteinander gediehen können, ist Kern der Philosophie von North Island und wird dort täglich gelebt.

Im Februar 2019 übernahm ASMALLWORLD mit ihrer Tochtergesellschaft ASW Hospitality AG das Management von North Island und hat seitdem die technologische Infrastruktur verbessert, das operative Team verstärkt und Infrastrukturupgrades durchgeführt, um sicherzustellen, dass das Resort den höchsten Industriestandards entspricht.

North Island nimmt nun in vollem Umfang an Marriotts Reiseprogramm Bonvoy teil, welches es Mitgliedern ermöglicht, ihre Loyalitätspunkte für einen Hotelaufenthalt einzulösen.

Die Prämienrate für das Einlösen auf North Island liegt bei 365.000 Punkten pro Nacht (Bed and Breakfast Rate). Aufgrund der Einzigartigkeit der Privatinsel-Resorts wird sie jedoch nicht an Cash + Points oder Pointsavers teilnehmen und auch nicht in den üblichen acht Einlösungskategorien des Marriott Bonvoy-Programms erscheinen, welches bei 100'000 Punkten pro Nacht aufhört.

Jan Luescher, CEO von ASMALLWORLD, kommentierte: "Wir sind stolz darauf, dieses außergewöhnliche Resort zu managen und gleichzeitig die Zusammenarbeit mit The Luxury Collection voranzutreiben, um den Gästen von Marriott International ein einzigartiges Urlaubserlebnis zu ermöglichen. North Island bietet ein einmaliges Barefoot-Luxury-Erlebnis, gepaart mit einer nachhaltigen und umweltbewussten Managementphilosophie. Unsere Partnerschaft ermöglicht es, unsere Nachhaltigkeitsarbeit fortzusetzen und gleichzeitig das Bewusstsein für dieses einzigartige Reiseziel bei den Marriott Bonvoy-Mitgliedern zu erhöhen. "

North Island, eines der berühmtesten Resorts der Welt

North Island, a Luxury Collection Resort, liegt etwa 30 Kilometer nordöstlich der Insel Mahe, der grössten Insel der Seychellen. Die Anreise zum Resort ist für Gäste massgeschneidert und liegt nur einen 15-minütigen Hubschraubertransfer oder eine einstündige Bootsfahrt von der Insel Mahe entfernt.

Seit ihrer Eröffnung im Jahr 1997 ist North Island ein bekanntes Reiseziel und Symbol für den nachhaltigen Tourismus. Die Privatinsel verfügt einen fruchtbaren Boden und wurde aufgrund ihrer reichen biologischen Vielfalt und ihrer natürlichen, atemberaubenden Ästhetik auch als "Labor der Evolution" bezeichnet. Das tropische Refugium verteilt sich auf 210 Hektaren üppiger Vegetation und beherbergt Kokospalmen und Takamaka-Bäume, die alle von unberührten Stränden und dem azurblauen Wasser des Indischen Ozeans umgeben sind. Im Jahr 2006 führte das Resort ein Programm zum Schutz und Wiederherstellung der Pflanzen und Tiere der Insel ein, um gefährdete und endemische Arten zu schützen und das vielfältige Ökosystem der Insel zu erhalten.

North Island verfügt über elf 450m2 grosse private Gästevillen, die jedem Gast ein unvergleichliches Gefühl von Exklusivität und Luxus bieten. Die Insel beherbergt auch eine Lounge, einen Speisesaal, sowie eine Bibliothek, ein Wellness- und Fitnessstudio, einen Infinity-Pool, eine Sunset-Bar und ein Restaurant auf der Westseite der Insel. Die Zimmerpreise für 2020 beginnen bei USD 6'000 pro Nacht.

Diese Pressemitteilung und weitere Informationen finden Sie unter www.asmallworldag.com

About The Luxury Collection(R) Hotels & Resorts

The Luxury Collection(R), part of Marriott International, Inc., is comprised of world-renowned hotels and resorts offering unique, authentic experiences that evoke lasting, treasured memories. For the global explorer, The Luxury Collection offers a gateway to the world's most exciting and desirable destinations. Each hotel and resort is a unique and cherished expression of its location; a portal to the destination's indigenous charms and treasures. Originated in 1906 under the CIGA(R) brand as a collection of Europe's most celebrated and iconic properties, today The Luxury Collection brand is a glittering ensemble, recently surpassing 119 of the world's finest hotels and resorts in more than 30 countries and territories. All of these hotels, many of them centuries old, are internationally recognized as being among the world's finest. For more information and new openings, visit theluxurycollection.com or follow Twitter, Instagram and Facebook. The Luxury Collection is proud to participate in Marriott Bonvoy, the new name of Marriott's travel program replacing Marriott Rewards(R), The Ritz- Carlton Rewards(R), and Starwood Preferred Guest(R) (SPG). The program offers members an extraordinary portfolio of global brands, experiences on Marriott Bonvoy Moments and unparalleled benefits including earning points toward free hotel stays and nights toward Elite status recognition. To enrol for free or for more information about the program, visit MarriottBonvoy.marriott.com.

About Marriott International

Marriott International, Inc. (NASDAQ: MAR) is based in Bethesda, Maryland, USA, and encompasses a portfolio of more than 7,200 properties under 30 leading brands spanning 132 countries and territories. Marriott operates and franchises hotels and licenses vacation ownership resorts all around the world. The company now offers one travel program, Marriott Bonvoy(TM), replacing Marriott Rewards(R), The Ritz-Carlton Rewards(R), and Starwood Preferred Guest(R)(SPG). For more information, please visit our website at www.marriott.com, and for the latest company news, visit www.marriottnewscenter.com. In addition, connect with us on Facebook and @MarriottIntl on Twitter and Instagram.

Die ASMALLWORLD Gruppe

ASMALLWORLD ist die weltweit führende Travel & Lifestyle Community. Der Fokus liegt dabei auf Erlebnissen, der moderne Form von Luxus.

Aufbauend auf dem sozialen Netzwerk ASMALLWORLD, betreibt das Unternehmen ein digitales Travel & Lifestyle Ecosystem, welches Mitglieder inspiriert und es ihnen ermöglicht, besser zu reisen, mehr zu erleben und neue Bekanntschaften zu knüpfen.

ASMALLWORLD-Mitglieder treten dabei über die ASMALLWORLD App und Website in Kontakt, wo sie Inspiration für Reisen und Lifestyle einholen, andere Mitglieder kennenlernen und eine Vielzahl an Reiseprivilegen geniessen.

Mitglieder haben auch die Möglichkeit, sich auf über 1'000 ASMALLWORLD-Events pro Jahr zu treffen. Die Events reichen dabei von regelmässigen lokalen Treffen in den Grossstädten dieser Welt, sowie Zugang zu exklusiven Shows, Galas, Ausstellungen, oder grossen Sportereignissen bis hin zu grösseren Wochenenderlebnissen an Hotspots wie Saint-Tropez oder Gstaad.

Ebenfalls zum ASMALLWORLD Travel & Lifestyle Ecosystem zählen:

ASMALLWORLD Private, ein Luxus-Reisebüro, welches personalisierte Reiseberatung anbietet

ASMALLWORLD Collection, eine Online-Hotelbuchungsplattform, welche sich auf die besten Hotels der Welt spezialisiert und die einmalige «ASMALLWORLD Preferred Rate» anbietet (Go-Live geplant für Q1 2020)

ASW Hospitality, eine Hotel-Management-Company, welche das weltbekannte North Island Resort auf den Seychellen managt.

First Class & More, ein Smart Luxury Travel Service, der es Mitgliedern ermöglicht, in den Genuss von Luxusreisen zu Insiderpreisen zu kommen.

The World's Finest Clubs, der weltweit führende Nightlife-Concierge, welcher Mitgliedern VIP-Zugang zu den exklusivsten Nachtclubs der Welt bietet.

Zusätzliche Informationen finden sie auf unseren Webseiten:

www.asmallworldag.com

www.asw.com

www.first-class-and-more.de

www.first-class-and-more.com

www.asmallworldprivate.com

www.asmallworldcollection.com

www.finestclubs.com

www.asmallworldhospitality.com

www.north-island.com

Kontakt:

ASMALLWORLD AG Jan Luescher, CEO Bellerivestrasse 241 CH-8008 Zurich press@asw.com

