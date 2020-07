DGAP-Adhoc: ASMALLWORLD AG started Online-Hotelbuchungsplattform ASMALLWORLD Collection (deutsch)

ASMALLWORLD AG started Online-Hotelbuchungsplattform ASMALLWORLD Collection

Medienmitteilung

ASMALLWORLD AG (SWX:ASWN) started Online-Hotelbuchungsplattform ASMALLWORLD Collection

Zürich, 20.07.2020 - Die ASMALLWORLD AG gab heute die Einführung ihrer eigenen Online-Hotelbuchungsplattform ASMALLWORLD Collection bekannt. Die Plattform spezialisiert sich auf die besten Hotels der Welt und bietet seinen Kunden mit der einzigartigen ASMALLWORLD Preferred Rate ausserordentliche Buchungsvorteile wie Zimmer-Upgrades, $100 Hotelkredit oder Late Check-Outs. Die Einführung der ASMALLWORLD Collection gibt dem Unternehmen eine zusätzliche Möglichkeit, seine reisefreudige Kundenbasis zu monetarisieren. Damit soll der neue Service in Zukunft ein wichtiger Treiber für das Wachstum des Unternehmens werden.

ASMALLWORLD gab heute bekannt, dass es seine eigene Online-Hotelbuchungsplattform ASMALLWORLD Collection eingeführt hat. Bei diesem neuen Service handelt es sich um eine erweiterte und verbesserte Version der von LuxuryBARED entwickelten Plattform, welche mit der Firmenübernahme im Februar 2019 von ASMALLWORLD erworben wurde.

Während der letzten 12 Monate hat das interne Entwicklungsteam von ASMALLWORLD die Backend-Funktionalität der Buchungsmaschine weiter ausgebaut und ein völlig neues Front-End für Web, iOS und Android entwickelt. Das Ergebnis ist ein modernes, intuitives und visuell ansprechendes Buchungserlebnis über alle Plattformen hinweg, welches den Bedürfnissen seiner anspruchsvollen Zielgruppe gerecht wird.

Die ASMALLWORLD Collection ergänzt damit ASMALLWORLD Private, das traditionelle Reisegeschäft des Unternehmens, welches seinen Kunden als high-end Reisebüro personalisierte Reiseberatung und Reisearrangements anbietet.

"Die ASMALLWORLD Collection bietet unseren Kunden eine unglaubliche Auswahl der weltbesten Hotels. Und mit der exklusiven ASMALLWORLD Preferred Rate haben wir eine einzigartige Buchungsrate, welche keine andere Hotelbuchungsplattform anbieten kann" kommentiert ASMALLWORLD CEO Jan Luescher.

Auf die besten Hotels der Welt spezialisiert

Die ASMALLWORLD Collection spezialisiert sich ausschliesslich auf die besten Hotels der Welt. Die Strategie des Unternehmens besteht dabei nicht darin, alle Hotels einer Destination anbieten zu wollen, sondern seinen Kunden eine exklusive Auswahl der besten Hotels zu präsentieren. Alle Hotels der Collection wurden dabei von den hauseigenen Reiseexperten des Unternehmens einzeln geprüft und aufgrund ihres hochklassigen Servicelevels in die Collection aufgenommen. Für die Kunden bedeutet dies, dass sie bei jeder Buchung die Sicherheit haben, dass das von ihnen gewählte Hotel den höchsten Standards entspricht.

Die 'ASMALLWORLD Collection' legt ihrem Schwerpunkt auf Freizeitreisen und eignet sich daher hervorragend für anspruchsvolle Reisende, welche längere Ferien oder einen Wochenendtrip buchen wollen.

Zu Beginn wird die Collection eine Auswahl von etwa 600 Hotels umfassen, welche sich auf die wichtigsten Reiseziele konzentrieren. Um die globale Abdeckung weiter zu erhöhen und seinen Kunden eine gute Auswahl verschiedener Hotelklassen anbieten zu können, plant das Unternehmen, die Zahl der Hotels in Zukunft auf über 1'000 Hotels zu erhöhen.

Die «ASMALLWORLD Preferred Rate» bietet aussergewöhnliche Vorteile

Zusätzlich zu ihrer hochwertigen Hotelauswahl bietet die ASMALLWORLD Collection ihren Kunden die Wahl zwischen zwei Raten, der «Lowest Rate» und der «ASMALLWORLD Preferred Rate», welche exklusiv von ASMALLWORLD angeboten wird und bei keiner anderen Hotelbuchungsplattform zu finden ist. Die Rate bietet Kunden ein einmaliges Preis-Leistungs-Verhältnis und beinhaltet je nach Hotel Buchungsvorteile wie Zimmer-Upgrades, $100 Hotelkredit, frühes Einchecken, spätes Auschecken, tägliches Frühstück für zwei Personen und kostenloses Internet.

Mit der ASMALLWORLD Preferred Rate haben Kunden somit die Wahl zwischen einer Buchung mit dem tiefsten Preis und einer einzigartigen Rate mit vielen Extras und das oft nur für einen kleinen oder in vielen Fällen sogar ohne zusätzlichen Aufpreis.

Zugänglich über Web und Apps, für Mitglieder wie auch Nichtmitglieder

Die neue Hotelbuchungsplattform ist über Web ( www.asmallworldcollection.com), wie auch über die ASMALLWORLD-Apps für iOS und Android zugänglich. Alle Plattformen bieten Kunden das gleiche hochstehende Buchungserlebnis, und Buchungen oder Reservierungsänderungen können plattformübergreifend durchgeführt werden.

Die ASMALLWORLD Collection ist nicht nur auf ASMALLWORLD-Mitgliedern beschränkt, sondern kann auch von Nichtmitgliedern genutzt werden. Um die ASMALLWORLD Preferred Rate buchen zu können, kann während des Buchungsprozesses in wenigen Schritten ein kostenloses Buchungskonto eingerichtet werden.

Erstklassige Partner liefern ein hochwertiges Angebot und viele Vorteile

Um eine solch hochstehende Auswahl an Hotels, wie auch die einzigartige ASMALLWORLD Preferred Rate anbieten zu können, arbeitet das Unternehmen mit erstklassigen Partnern wie Virtuoso, Hyatt Privé, Hilton Impresario, Peninsula, Jumeirah, Shangri-La und The Leading Hotels of the World zusammen.

Darüber hinaus hat ASMALLWORLD grossartige Beziehungen mit individuellen Hotels aufgebaut, um die hohe Qualität seines Angebots zu gewährleisten. Diese Partnerschaften werden in Zukunft mit der Vergrösserung des Angebots weiter ausgebaut werden.

Wichtiger Treiber für das Wachstum des Unternehmens

Die ASMALLWORLD Collection ermöglicht es dem Unternehmen, seinen reisefreudige Kundenbasis zusätzlich zu monetarisieren. Damit wird der neue Service einen wichtigen Beitrag zum künftigen Wachstum des Unternehmens leisten.

Basierend auf einer repräsentativen Studie, die im Jahr 2019 durchgeführt wurde, schätzt ASMALLWORLD, dass seine Mitglieder pro Jahr insgesamt CHF 1,1 Milliarden für Hotelübernachtungen ausgeben. Mitglieder gaben dabei an, dass sie durchschnittlich 21 Freizeitreisen pro Jahr unternehmen und allein dafür CHF 680 Mio. ausgeben, was dem Teil entspricht, welcher die ASMALLWORLD Collection mit ihrem Angebot abdecken könnte.

Die Reisetätigkeit ist zwischenzeitlich aufgrund von COVID-19 sicherlich zurückgegangen, jedoch erwarten Experten im Jahr 2021 eine deutliche Erholung. Mit der Einführung der ASMALLWORLD Collection positioniert sich das Unternehmen heute so, dass es bei einer Erholung der Reisetätigkeit einen bedeutenden Anteil der Reiseausgaben seiner Mitglieder abschöpfen kann.

Da die Buchungsplattform auch Nichtmitgliedern offensteht, könnte der Service auch Kunden hinzugewinnen, welche über die Mitgliederbasis von ASMALLWORLD hinausgehen, was dem Service zusätzliches Potential bietet.

ASMALLWORLD geht davon aus, in Zukunft auch einen buchungsbezogenen Loyalitätsbonus in seine ASMALLWORLD-Mitgliedschaften aufzunehmen, um damit einen positiven Feedback-Loop zwischen seinem Social Network und der ASMALLWORLD Collection zu schaffen.

"Wir planen in den nächsten Monaten, ein Bonusprogramm für die ASMALLWORLD Collection in die ASMALLWORLD-Mitgliedschaften einzubauen. Damit schaffen wir weitere Synergien zwischen den beiden Geschäftsbereichen, was schlussendlich in einem höheren Umsatzwachstum für das Gesamtunternehmen resultieren sollte", kommentiert Jan Luescher, CEO von ASMALLWORLD.

Die ASMALLWORLD Collection kann per sofort genutzt werden: www.asmallworldcollection.com

Diese Pressemitteilung und weitere Informationen finden Sie unter www.asmallworld.com.

Die ASMALLWORLD Gruppe

ASMALLWORLD ist die weltweit führende Travel & Lifestyle Community.

Basierend auf dem Social Network 'ASMALLWORLD', betreibt das Unternehmen ein digitales Travel & Lifestyle Ecosystem, welches Mitglieder inspiriert, besser zu reisen, mehr zu erleben und neue Kontakte zu knüpfen.

ASMALLWORLD-Mitglieder nutzen die ASMALLWORLD App und Website, um Inspiration für Reisen und Lifestyle einholen, Hotels zu buchen, andere Mitglieder kennenlernen und von einer Vielzahl an Reiseprivilegen zu profitieren.

Mitglieder haben ebenfalls die Möglichkeit, sich auf über 1'000 ASMALLWORLD-Events pro Jahr zu treffen. Die Events reichen dabei von lokalen Get-Togethers in den Grossstädten dieser Welt, bis hin zu Wochenend-Events in Saint-Tropez oder Gstaad.

Neben dem ASMALLWORLD Social Network, zählen folgende Firmen ebenfalls zum ASMALLWORLD Travel & Lifestyle Ecosystem:

ASMALLWORLD Collection, eine Online-Hotelbuchungsplattform, welche sich auf die besten Hotels der Welt spezialisiert und die einmalige «ASMALLWORLD Preferred Rate» anbietet (Go-Live geplant für Juli 2020)

ASMALLWORLD Private, ein Luxus-Reisebüro, welches personalisierte Reiseberatung und Reisearrangements anbietet

ASW Hospitality, eine Hotel-Management-Company, welche das weltbekannte North Island Resort auf den Seychellen managt.

First Class & More, ein Smart Luxury Travel Service, der es Mitgliedern ermöglicht, in den Genuss von Luxusreisen zu Insiderpreisen zu kommen.

The World's Finest Clubs, der weltweit führende Nightlife-Concierge, welcher Mitgliedern VIP-Zugang zu den exklusivsten Nachtclubs der Welt bietet.

Zusätzliche Informationen finden sie auf unseren Webseiten:

www.asmallworldag.com

www.asw.com

www.asmallworldcollection.com

www.asmallworldprivate.com

www.asmallworldhospitality.com

www.north-island.com

www.first-class-and-more.de

www.first-class-and-more.com

www.finestclubs.com

Kontakt:

ASMALLWORLD AG Jan Luescher, CEO Bellerivestrasse 241 CH-8008 Zurich press@asw.com

