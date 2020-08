DGAP-Adhoc: ASMALLWORLD AG trotzt schwierigem Marktumfeld und wächst weiterhin profitabel (deutsch)

ASMALLWORLD AG trotzt schwierigem Marktumfeld und wächst weiterhin profitabel

Medienmitteilung

ASMALLWORLD AG (SWX:ASWN) trotzt schwierigem Marktumfeld und wächst weiterhin profitabel

Zürich, 27.08.2020 - Die ASMALLWORLD AG gab heute die Ergebnisse für das erste Halbjahr 2020 bekannt. Trotz eines schwierigen Marktumfeldes und fortlaufenden Investitionen für die Lancierung der ASMALLWORLD Collection, dem hauseigenen Online-Hotelbuchungsportal, konnte das Unternehmen seine Profitabilität beibehalten und den Umsatz weiter steigern. Der operative Cash-Flow verbesserte sich dabei deutlich auf CHF 1.4 Mio. und die Mitgliederbasis stieg um 11% auf 60'821.

Die ASMALLWORLD AG wächst weiterhin profitabel. Trotz eines schwierigen Marktumfeldes und erheblicher Investitionen in die ASMALLWORLD Collection, dem hauseigenen Online-Hotelbuchungsportal, welches im Juli 2020 lanciert wurde, konnte ASMALLWORLD seine Profitabilität beibehalten und den Umsatz in den ersten sechs Monaten des Jahres weiter steigern.

Für das erste Halbjahr 2020 verzeichnete das Unternehmen einen Umsatz von CHF 5,9 Mio., verglichen mit CHF 5,7 Mio. im ersten Halbjahr 2019, was einem Anstieg von 4,4% entspricht. Beide Geschäftssegmente, Subscriptions und Services, trugen mit 2,1% bzw. 8,2% zum Gesamtwachstum bei.

ASMALLWORLD erzielte für die ersten sechs Monate einen EBITDA von CHF 0,4 Millionen, verglichen mit CHF 0,5 Millionen im H1 2019. Das Nettoergebnis lag, wie auch schon im H1 2019, bei CHF 0,3 Millionen. Dies entspricht einem Gewinn pro Aktie von CHF 0,03.

Das Unternehmen verbesserte auch seinen operativen Cash-Flow deutlich, von CHF -0,1 Millionen im H1 2019, auf CHF 1,4 Millionen im H1 2020. Die Mitgliederzahl stieg von 54'831 im Juni 2019, auf 60'821 per Ende Juni 2020, was einem Anstieg von 11% entspricht.

Der Cash-Bestand des Unternehmens belief sich per Ende Juni 2020 auf CHF 3,8 Mio.

"Ich bin sehr stolz darauf, dass ASMALLWORLD weiterhin profitabel wächst und dies trotz eines schwierigen Marktumfeldes und einer Mehrbelastung durch die Einführung der ASMALLWORLD Collection, unserer eigenen Hotelbuchungsplattform", kommentiert ASMALLWORLD CEO Jan Luescher.

Fokus auf Online-Veranstaltungen und Premium-Mitgliedschaften

Die staatlichen Einschränkungen der COVID-19-Krise beschränkte die Aktivität und das Einnahmepotenzial für das Veranstaltungsgeschäft von ASMALLWORLD im ersten Halbjahr sehr stark. Infolgedessen verlagerte ASMALLWORLD den Schwerpunkt seiner Veranstaltungen von Offline-Events hin zu neuen Online-Veranstaltungsformaten, welche sich bei den Mitgliedern grosser Beliebtheit erfreuen und in das permanente Serviceangebot des Unternehmens übergehen werden.

Auch die ASMALLWORLD Prestige-Mitgliedschaft, die höherpreisige Mitgliedschaft des Unternehmens, welche in Partnerschaft mit Miles & More, der Loyalty-Tochter des Lufthansa-Konzerns, angeboten wird, verzeichnete im ersten Halbjahr ein starkes Umsatzwachstum. Grund dafür war das stärkere Interesse an Business- und First-Class-Flügen und die Möglichkeit, solche Flüge mit Prämienmeilen zu erwerben.

Profitabilität trotz Investitionen in die ASMALLWORLD Collection beibehalten

In den ersten sechs Monaten des Jahres 2020 investierte ASMALLWORLD weiter in sein Travel & Lifestyle Ecosystem und lancierte im Juli 2020 die "ASMALLWORLD Collection", sein eigenes Online-Hotelbuchungsportal. Trotz der erforderlichen Investitionen in die technische Infrastruktur und den operativen Betrieb, gelang es dem Unternehmen, die Kosten unter Kontrolle zu halten und die Profitabilität für das Gesamtunternehmen beizubehalten.

Die neu lancierte 'ASMALLWORLD Collection' fokussiert sich ausschliesslich auf die besten Hotels der Welt und bietet bei allen Hotels die einzigartige 'ASMALLWORLD Preferred Rate' an, welche Kunden ausserordentliche Vorteile wie Zimmer-Upgrades, $100-Konsumationskredit oder Late Check-Outs bietet.

Die neu gestartete 'ASMALLWORLD Collection' ermöglicht es dem Unternehmen, seine reisefreudigen Mitglieder weiter zu monetarisieren, und es wird erwartet, dass dieser neue Service einen wichtigen Beitrag zum künftigen Wachstum des Unternehmens leisten wird.

Earnings Call und weiterführende Informationen

Die ASMALLWORLD AG wird heute, am 27. August 2020, um 15:00 Uhr MEZ einen Earnings Call abhalten, um die Resultate zu präsentieren. Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, nutzen Sie bitte eine der untenstehenden Einwahlnummern und wählen Sie den Teilnehmercode 7837239:

Switzerland: +41 (0)43 550 0294

United Kingdom: +44 (0)20 8089 2860

Germany: +49 (0) 32 214219720

United States: +1 334-777-6978

Der Jahresbericht 2020 H1 sowie die Präsentation für den Earnings Call stehen auf der Website der ASMALLWORLD AG zum Download bereit: https://www.asmallworldag.com/de/financial-reports

Diese Pressemitteilung und weitere Informationen finden Sie unter www.asmallworldag.com.

Definition von EBITDA als alternative Performancekennzahl: Betriebsergebnis vor Zinsen (inkl. allen Positionen, welche im Finanzaufwand und -ertrag ausgewiesen werden), Steuern, Abschreibungen und Amortisationen.

Die ASMALLWORLD Gruppe

ASMALLWORLD ist die weltweit führende Travel & Lifestyle Community.

Basierend auf dem Social Network 'ASMALLWORLD', betreibt das Unternehmen ein digitales Travel & Lifestyle Ecosystem, welches Mitglieder inspiriert, besser zu reisen, mehr zu erleben und neue Kontakte zu knüpfen.

ASMALLWORLD-Mitglieder nutzen die ASMALLWORLD App und Website, um Inspiration für Reisen und Lifestyle einholen, Hotels zu buchen, andere Mitglieder kennenlernen und von einer Vielzahl an Reiseprivilegen zu profitieren.

Mitglieder haben ebenfalls die Möglichkeit, sich auf über 1'000 ASMALLWORLD-Events pro Jahr zu treffen. Die Events reichen dabei von lokalen Get-Togethers in den Grossstädten dieser Welt, bis hin zu Wochenend-Events in Saint-Tropez oder Gstaad.

Neben dem ASMALLWORLD Social Network, zählen folgende Firmen ebenfalls zum ASMALLWORLD Travel & Lifestyle Ecosystem:

ASMALLWORLD Collection, eine Online-Hotelbuchungsplattform, welche sich auf die besten Hotels der Welt spezialisiert und die einmalige «ASMALLWORLD Preferred Rate» anbietet (Go-Live geplant für Juli 2020)

ASMALLWORLD Private, ein Luxus-Reisebüro, welches personalisierte Reiseberatung und Reisearrangements anbietet

ASW Hospitality, eine Hotel-Management-Company, welche das weltbekannte North Island Resort auf den Seychellen managt.

First Class & More, ein Smart Luxury Travel Service, der es Mitgliedern ermöglicht, in den Genuss von Luxusreisen zu Insiderpreisen zu kommen.

The World's Finest Clubs, der weltweit führende Nightlife-Concierge, welcher Mitgliedern VIP-Zugang zu den exklusivsten Nachtclubs der Welt bietet.

Zusätzliche Informationen finden sie auf unseren Webseiten:

www.asmallworldag.com

www.asmallworld.com

www.asmallworldcollection.com

www.asmallworldprivate.com

www.asmallworldhospitality.com

www.north-island.com

www.first-class-and-more.de

www.first-class-and-more.com

www.finestclubs.com

Kontakt:

ASMALLWORLD AG Jan Luescher, CEO Löwenstrasse 40 CH-8001 Zurich press@asw.com

