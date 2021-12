DGAP-Adhoc: audius SE: audius SE erwirbt Mahlberg GmbH und veröffentlicht Prognose für Geschäftsjahr 2022 (deutsch)

audius SE: audius SE erwirbt Mahlberg GmbH und veröffentlicht Prognose für Geschäftsjahr 2022

^ DGAP-Ad-hoc: audius SE / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Prognose audius SE: audius SE erwirbt Mahlberg GmbH und veröffentlicht Prognose für Geschäftsjahr 2022

03.12.2021 / 07:39 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

audius SE erwirbt Mahlberg GmbH und veröffentlicht Prognose für Geschäftsjahr 2022

Weinstadt, 03.12.2021. Die audius SE hat einen Vertrag zum vollständigen Erwerb der Elektro Mahlberg GmbH mit Sitz in Bornheim unterzeichnet. Mit der Akquisition erweitert audius seinen Geschäftsbereich Netze/Mobilfunk deutlich um Dienstleistungen im Auf- sowie Rückbau und die Bereitstellung von Mobilfunkstandorten. Damit positioniert sich audius im dynamisch wachsenden 5G-Ausbau und Mobilfunkmarkt als Full-Service Anbieter.

Mahlberg bietet zum heutigen Portfolio komplementäre Dienstleistungen bei unterschiedlichen Kunden. Der Gründer und Verkäufer Udo Mahlberg wird auch in den kommenden Jahren unverändert die Geschäftsführung der Gesellschaft innehaben und zusammen mit dem Geschäftsbereich Mobilfunk das weitere Wachstum vorantreiben. Durch das gebündelte Know-How erwarten audius und Mahlberg erhebliche Synergiepotentiale.

Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Mahlberg wird ab 1. Januar 2022 im audius Konzern konsolidiert.

Die Akquisition wird auch die Zahlen für das kommende Geschäftsjahr positiv beeinflussen. Im derzeitigen wirtschaftlichen Umfeld erwartet der Vorstand zum aktuellen Stand der Planungen für 2022 unter Einbezug von Mahlberg einen Umsatz von mindestens 68 Mio. Euro bei einem EBITDA von mehr als 7 Mio. Euro. Die Planwerte stehen unter der Annahme, dass es durch die in vielen Bereichen vorherrschenden Lieferengpässe zu keinen wesentlichen negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft kommen wird.

Über audius

Die im Jahr 1991 gegründete audius SE ist eine weltweit tätige ITK-Gesellschaft. Von der Netzwerktechnik bis hin zur konkreten Softwareanwendung bietet die Unternehmensgruppe die passenden Lösungen für öffentliche Auftraggeber, Mittelständler und international agierende Konzerne. Bei der Betreuung von 350.000 IT-Arbeitsplätzen weltweit sind die über 500 Mitarbeiter an 18 Standorten - davon 15 in Deutschland - fokussiert auf den Einsatz zukunftsorientierter Technologien und Best Practices. Ein weiterer Geschäftsbereich beschäftigt sich mit Netzinfrastrukturen, insbesondere dem Auf- und Ausbau des 5G-Netzes. Zu den Kunden der Gruppe zählen global agierende Konzerne sowie mittelständische Betriebe. Strategisches Ziel ist es sowohl organisch als auch durch Zukäufe zu wachsen. Die Aktien der audius SE notieren im Basic Board der Börse Frankfurt sowie im Mittelstandssegment m:access der Börse München.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an

audius SE Investor Relations

t.: +49 7151 369 00 364 ir@audius.de

https://www.audius.de/de

03.12.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: audius SE Mercedesstr. 31 71384 Weinstadt Deutschland E-Mail: ir@audius.de Internet: https://www.audius.de/de

ISIN: NL0006129074

WKN: A0M530 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1253978

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1253978 03.12.2021 CET/CEST

°