DGAP-Adhoc: audius SE: Barkapitalerhöhung mit Bezugsrechtsausschluss unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals (deutsch)

26.11.2020 / 16:25 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Weinstadt. Der Vorstand der audius SE hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, unter teilweiser Ausnutzung des "Genehmigten Kapitals 2020" das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 4.675.000,00 um bis zu EUR 225.000,00 auf bis zu EUR 4.900.000,00 durch Ausgabe von bis zu 225.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bareinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu erhöhen.

Die neuen Aktien sind ab 1. Januar 2020 gewinnberechtigt und sollen im Rahmen einer Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens zum Erwerb angeboten werden. Die genaue Anzahl der auszugebenden neuen Aktien und der Platzierungspreis werden vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats nach Abschluss des Platzierungsverfahrens festgelegt.

Nach dem erfolgreichen Zusammenschluss der audius mit der IT Competence Group beabsichtigt die Unternehmensgruppe auch zukünftig durch Zukäufe zu wachsen. Der Erlös der Barkapitalerhöhung soll daher genutzt werden flexibel auf sich bietende anorganische Marktchancen reagieren zu können. Weiterhin soll die Attraktivität der audius Aktie durch eine Ausweitung des Streubesitzes gesteigert werden.

Über audius

Die im Jahr 1991 gegründete audius SE ist eine IT-Gesellschaft, die in der DACH-Region aktiv ist. Von der Netzwerktechnik bis hin zur konkreten Softwareanwendung bietet die Unternehmensgruppe die passenden Lösungen für öffentliche Auftraggeber, Mittelständler und international agierende Konzerne. Bei der Betreuung von 350.000 IT-Arbeitsplätzen im DACH-Bereich sind die etwa 500 Mitarbeiter an 17 Standorten - davon 14 in Deutschland - fokussiert auf den Einsatz zukunftsorientierter Technologien und Best Practices. Ein weiterer Geschäftsbereich beschäftigt sich mit Netzinfrastrukturen, insbesondere dem Auf- und Ausbau des 5G-Netzes. Zu den Kunden der Gruppe zählen global agierende Konzerne sowie mittelständische Betriebe. Strategisches Ziel ist es sowohl organisch als auch durch Zukäufe zu wachsen. Die Aktien der audius SE notieren im Basic Board der Börse Frankfurt sowie im Mittelstandssegment m:access der Börse München.

