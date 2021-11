DGAP-Adhoc: Aurubis AG: Aufsichtsrat der Aurubis AG genehmigt den Bau eines neuen Recyclingwerks in den USA (deutsch)

Aurubis AG: Aufsichtsrat der Aurubis AG genehmigt den Bau eines neuen Recyclingwerks in den USA

^ DGAP-Ad-hoc: Aurubis AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Expansion Aurubis AG: Aufsichtsrat der Aurubis AG genehmigt den Bau eines neuen Recyclingwerks in den USA

10.11.2021 / 13:41 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Aufsichtsrat der Aurubis AG genehmigt den Bau eines neuen Recyclingwerks in den USA

Hamburg, 10. November 2021 - Der Aufsichtsrat der Aurubis AG hat in seiner heutigen außerordentlichen Sitzung den Bau eines neuen Multimetall-Recyclingwerks in Augusta (Richmond County) im Bundesstaat Georgia/USA genehmigt. Zeitgleich wurde zwischen Aurubis und den zuständigen US-Behörden ein Memorandum of Understanding (MoU) über umfangreiche Wirtschaftsförderungen abgeschlossen. Der Baustart erfolgt im Sommer 2022. Die Inbetriebnahme des Recyclingwerks "Aurubis Richmond, USA" ist für das erste Halbjahr 2024 geplant. Verarbeitet werden rund 90.000 t komplexe, metallhaltige Recyclingmaterialien.

Der Konzern erwartet, dass Aurubis Richmond bei voller Produktionsleistung ab dem Geschäftsjahr 2025/26 einen Ergebnisbeitrag i.H.v. 80 Mio. EUR EBITDA p.a. erzielt.

Die geplante Investition für Aurubis Richmond beläuft sich auf rund 300 Mio. EUR, die vollständig aus dem laufenden Konzern-Cashflow finanziert werden.

Kontakt: Dr. Björn Carsten Frenzel Leiter Konzernrechtsabteilung E-Mail: c.frenzel@aurubis.com Tel: +49 40 78 83 30 44

10.11.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Aurubis AG Hovestrasse 50 20539 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 / 78 83 - 31 78 Fax: +49 (0)40 / 78 83 - 31 30 E-Mail: a.seidler@aurubis.com Internet: www.aurubis.com

ISIN: DE0006766504

WKN: 676650 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1247880

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1247880 10.11.2021 CET/CEST

°