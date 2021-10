DGAP-Adhoc: Aurubis AG: Aurubis AG übertrifft Prognose für das Geschäftsjahr 2020/21 (deutsch)

Aurubis AG: Aurubis AG übertrifft Prognose für das Geschäftsjahr 2020/21

^ DGAP-Ad-hoc: Aurubis AG / Schlagwort(e): Gewinnwarnung Aurubis AG: Aurubis AG übertrifft Prognose für das Geschäftsjahr 2020/21

28.10.2021 / 15:54 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Aurubis AG übertrifft Prognose für das Geschäftsjahr 2020/21

Hamburg, 28. Oktober 2021 - Die Aurubis AG erzielte nach vorläufigen Zahlen im 4. Quartal des Geschäftsjahres 2020/21 ein operatives Ergebnis vor Steuern (EBT) in Höhe von 85 Mio. EUR (Vorjahr 88 Mio. EUR). Der Konzern erwartet nun für das Gesamtgeschäftsjahr 2020/21 ein insgesamt hervorragendes operatives Ergebnis vor Steuern (EBT) in Höhe von 353 Mio. EUR (Vorjahr: 221 Mio. EUR). Das vorläufige Ergebnis liegt somit oberhalb des Prognosekorridors von 270 - 330 Mio. EUR op. EBT für das Geschäftsjahr. Im 4. Quartal (bis 30.09.2021) wirkten sich weiter hohe Raffinierlöhne für Recyclingmaterialien, ein höheres Metallergebnis bei stark gestiegenen Metallpreisen, eine starke Nachfrage nach Kupferprodukten und eine hohe Nachfrage nach Schwefelsäure zu gestiegenen Preisen positiv auf das Ergebnis aus. Gegenläufig wirkten weiterhin hohe Kosten für Energie auf das operative Ergebnis (EBT) des Konzerns. Das IFRS-Ergebnis vor Steuern (EBT) im Geschäftsjahr 2020/21 beträgt nach vorläufigen Zahlen 826 Mio. EUR (Vorjahr 367 Mio. EUR). Davon entfallen auf das 4. Quartal 195 Mio. EUR (Vorjahr: 117 Mio. EUR). Die endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2020/21 werden am 03. Dezember 2021 veröffentlicht.

Kontakt: Dr. Björn Carsten Frenzel Leiter Konzernrechtsabteilung E-Mail: c.frenzel@aurubis.com Tel: +49 40 78 83 30 44

28.10.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Aurubis AG Hovestrasse 50 20539 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 / 78 83 - 31 78 Fax: +49 (0)40 / 78 83 - 31 30 E-Mail: a.seidler@aurubis.com Internet: www.aurubis.com

ISIN: DE0006766504

WKN: 676650 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1244499

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1244499 28.10.2021 CET/CEST

°