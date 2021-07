DGAP-Adhoc: Aves One AG: Bekanntmachung zu jüngsten Medienspekulationen (deutsch)

Aves One AG: Bekanntmachung zu jüngsten Medienspekulationen

Hamburg, 30. Juli 2021 - Die Aves One AG nimmt jüngste Medienspekulationen zur Kenntnis und bestätigt, dass zu den derzeit von ihr geprüften Optionen auch Verhandlungen mit mehreren Investoren über eine neue Eigen- und/oder Fremdkapitalfinanzierung der Aves One AG sowie einen möglichen Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der Aves One AG durch einen oder mehrere potenzielle neue Großaktionäre gehören. Diese Gespräche sind Teil der angekündigten strategischen Pläne der Aves One AG für das künftige Wachstum der Gesellschaft. Es gibt keine Gewissheit, dass diese Gespräche zu einem positiven Abschluss gelangen.

