DGAP-Adhoc: Aves One erwägt Kapitalmarkt- oder sonstige Finanzierungen zur Umsetzung der Wachstumsstrategie (deutsch)

Aves One erwägt Kapitalmarkt- oder sonstige Finanzierungen zur Umsetzung der Wachstumsstrategie

^ DGAP-Ad-hoc: Aves One AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme Aves One erwägt Kapitalmarkt- oder sonstige Finanzierungen zur Umsetzung der Wachstumsstrategie

12.02.2020 / 19:50 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung

Aves One erwägt Kapitalmarkt- oder sonstige Finanzierungen zur Umsetzung der Wachstumsstrategie

Hamburg, 12. Februar 2020 - Die Aves One AG arbeitet weiter an der Fortsetzung ihrer erfolgreichen Wachstumsstrategie. Dies impliziert vor allem den weiteren Ausbau des Rail-Portfolios als auch die weitere Optimierung der Finanzierungskosten. Hierzu prüft das Unternehmen weiterhin verschiedene Möglichkeiten, die auch die Aufnahme von Finanzierungen am Kapitalmarkt oder sonstige Finanzierungen beinhalten. Dies schließt Eigenkapital- und/oder Fremdkapitalmaßnahmen sowie auch anderweitige Beteiligungen von Investoren ein.

Weitere Informationen: www.avesone.com

Kontakt Aves One AG Jürgen Bauer, Vorstand T +49 (40) 696 528 350 F +49 (40) 696 528 359 E ir@avesone.com www.avesone.com

12.02.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Aves One AG Große Elbstrasse 61 22767 Hamburg Deutschland Telefon: 040 696528 350 Fax: 040 696528 359 E-Mail: ir@avesone.com Internet: www.avesone.com

ISIN: DE000A168114

WKN: A16811 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart; London EQS News ID: 974327

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

974327 12.02.2020 CET/CEST

°