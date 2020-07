DGAP-Adhoc: Backbone Technology AG: Ergebnis der Kapitalerhöhung / Platzierungsergebnis (deutsch)

Backbone Technology AG: Ergebnis der Kapitalerhöhung / Platzierungsergebnis

30.07.2020 / 13:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hamburg, den 30.07.2020 - Der Vorstand der Backbone Technology AG ( WKN: A0MFXS / ISIN: DE000A0MFXS6 / Freiverkehr der Börse München) hatte am 01.07.2020 - mit Zustimmung des Aufsichtsrats - beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft gegen Bareinlagen von derzeit EUR 215.568 um bis zu EUR 34.432 aus genehmigtem Kapital auf bis zu EUR 250.000 durch Ausgabe von bis zu 34.432 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien ("Neue Aktien") zu erhöhen. Einzelheiten ergeben sich aus dem im Bundesanzeiger am 08.07.2020 veröffentlichten Bezugsangebot. Es konnten gem. heutiger Auswertung 4.542 Neue Aktien zum Bezugspreis von EUR 29,00 je Neuer Aktie platziert werden. Der Nettoemissionserlös in Höhe von EUR 131.718 soll zur Erhöhung der Liquidität der Emittentin verwendet werden, dem weiteren Auf- und Ausbau des Geschäftsbetriebs und zur Investition in das Anlagevermögen dienen.

