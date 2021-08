DGAP-Adhoc: Bank Cler weiterhin auf Erfolgskurs (Ad hoc) (deutsch)

Bank Cler weiterhin auf Erfolgskurs (Ad hoc)

Die Bank Cler steigerte ihren Geschäftserfolg im ersten Halbjahr 2021 um 6,7% auf 35,2 Mio. CHF und setzte ihren Erfolgskurs fort. Ermöglicht wurde dieses gute Ergebnis durch ein Wachstum im Anlagegeschäft, tiefere Refinanzierungskosten, die hohe Qualität der Kundenausleihungen und einen tieferen Geschäftsaufwand. Die Neuausrichtung der Vertriebsorganisation mit einer stärkeren Fokussierung auf die Kundenbedürfnisse und einer ganzheitlichen Beratung entfalten ihre Wirkung. Den Halbjahresgewinn stei¬gerte die Bank Cler auf 20,1 Mio. CHF (+0,9%).

Erfolgreiche Wachstumsstrategie im Anlagegeschäft

Mit einer Zunahme von 0,7 Mrd. CHF hat das Depotvolumen den grössten Anteil zum Wachstum im Anlagegeschäft beigetragen. Die Möglichkeit bereits ab 1 Franken Startkapital von den Vorteilen einer professionellen Vermögensverwaltung zu profitieren, wird weiterhin stark nachgefragt. So konnte das Volumen in der Anlagelösung der Bank Cler um weitere 239,7 Mio. CHF (+22,6%) auf über 1,3 Mrd. CHF gesteigert werden, wovon mit 528,9 Mio. CHF rund 40,7% auf die nachhaltige Anlagelösung entfallen. Aber auch die klassischen Vermögensverwaltungs- und Beratungsmandate wiesen erfreuliche Wachstumsraten auf. Die erfolgreiche Positionierung im Anlagegeschäft führte zu einem im Vergleich zur Vorjahresperiode um 0,9 Mio. CHF (+4,2%) höheren Kommissionsertrag aus dem Wertschriften- und Anlagegeschäft.

Die Kundenvermögen verzeichnen in den ersten sechs Monaten insgesamt eine Zunahme um 1,3 Mrd. CHF (+6,1%) auf 21,9 Mrd. CHF. Zu dieser Entwicklung hat der Netto-Neugeld-Zufluss (Net New Money) 0,6 Mrd. CHF beigetragen.

Positives Kundenerlebnis im Fokus

Die Bank Cler investiert weiterhin in die Zukunft und das Kundenerlebnis: Die Modernisierung des Geschäftsstellennetzes und die Umsetzung des neuen Betreuungskonzepts wird mit der Modernisierung der Kundenzone am Hauptsitz in Basel Ende 2021 erfolgreich abgeschlossen. In allen Geschäftsstellen wird dann das neue Konzept der modernen Beraterbank umgesetzt sein.

Um die Kundinnen und Kunden bestmöglich zu beraten, wird fortlaufend in die Vertriebskanäle und die Ausbildung der Mitarbeitenden der Bank investiert. Neben den Geschäftsstellen stehen die digitalen Kanäle und die Videoberatung im Fokus. Die Self-Service-Funktionalitäten werden laufend erweitert, um den Kundinnen und Kunden den von Ort und Zeit unabhängigen Zugang zu Produkten und Dienstleistungen zu ermöglichen. Mit der Neobanking-App Zak, deren Nutzerzahl sich innert Jahresfrist um weitere 9 000 auf 44 000 erhöht hat, stellt die Bank Cler bereits seit mehreren Jahren eine App für die alltagsrelevanten Bankdienstleistungen zur Verfügung. Das Onboarding ist rund um die Uhr möglich.

Stabiles Zinsergebnis dank hoher Qualität im Kreditportfolio und aktivem Zinsrisikomanagement

Infolge des anhaltenden Tiefzinsniveaus, des intensiven Wettbewerbs und des Margendrucks im Kreditgeschäft ging der Zins- und Diskontertrag im ersten Halbjahr 2021 um 4,9 Mio. CHF (-4,5%) auf 104,0 Mio. CHF zurück. Gleichzeitig führten die tieferen Refinanzierungskosten sowie die aktive Bewirtschaftung der Sichtguthaben bei der SNB und der Zinsen im Einlagengeschäft zu einem um 3,4 Mio. CHF (-17,9%) tieferen Zinsaufwand von 15,6 Mio. CHF. Insgesamt liegt der Erfolg aus dem Zinsengeschäft mit 88,8 Mio. CHF leicht unter dem Niveau der Vorjahresperiode (-0,4%).

Die seit vielen Jahren risikobewusste Kreditvergabe der Bank Cler zahlt sich weiterhin aus. So mussten im ersten Halbjahr 2021 keine zusätzlichen Wertberichtigungen oder Rückstellungen für gefährdete Forderungen gebildet werden.

Einschränkungen und veränderte Kundenbedürfnisse infolge Corona-Pandemie

Die anhaltenden Einschränkungen infolge der Corona-Pandemie führten zu einem geringeren Bargeldbedarf und tieferen Besuchsfrequenzen im Schalter- und Bancomaten-Geschäft. Die Bank Cler trägt diesen veränderten Bedürfnissen Rechnung und bietet ihrer Kundschaft im Bereich der bargeldlosen Bezahlmöglichkeiten eine Vielzahl von Lösungen wie Mobile Payment oder Peer-to-Peer-Zahlungen über Zak an.

Der Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft hat sich insgesamt positiv entwickelt und fällt mit 26,5 Mio. CHF um 0,1 Mio. CHF (+0,4%) höher aus, als in der Vorjahresperiode. Während der Kommissionsertrag im übrigen Dienstleistungsgeschäft mit 5,9 Mio. CHF (-13,8%) tiefer ausfällt, konnte der Kommissionsertrag aus dem Wertschriften- und Anlagegeschäft auf 23,7 Mio. CHF (+4,2%) gesteigert werden.

Der vom Devisen- und Sortengeschäft geprägte Handelserfolg nahm gegenüber der Vorjahresperiode ebenfalls um 0,1 Mio. CHF (+3,2%) auf 4,6 Mio. CHF zu.

Nutzung von Synergien im Konzern und höhere Effizienz reduzieren Geschäftsaufwand

Die konsequente Bündelung und Nutzung von Fachkompetenzen im Konzern BKB entfalten auch im laufenden Geschäftsjahr 2021 weiter ihre Wirkung. Einfachere Strukturen, Skaleneffekte sowie eine fokussierte und kostenbewusste Ausgabepolitik im Konzern reduzierten den Geschäftsaufwand im Vergleich zur Vorjahrsperiode um 2,9 Mio. CHF (-3,4%) auf 81,7 Mio. CHF. Insbesondere der Sachaufwand war um 2,4 Mio. CHF (-4,3%) tiefer.

Reservenbildung aus gesteigertem Geschäftserfolg

Die Bank Cler steigerte den Geschäftserfolg gegenüber der Vorjahresperiode deutlich um 2,2 Mio. CHF (+6,7%) auf 35,2 Mio. CHF. Dies ermöglichte eine Zuweisung zu den Reserven für allgemeine Bankrisiken in Höhe von 12,7 Mio. CHF und damit eine weitere Stärkung der Innenfinanzierung. Im Ergebnis resultiert ein Halbjahresgewinn von 20,1 Mio. CHF, leicht über Vorjahresniveau (+0,9%).

«Wir sind im Anlagegeschäft weiter gewachsen und weisen ein gutes Resultat für das erste Halbjahr aus. Mit der Fokussierung auf positive Kundenerlebnisse und der gestärkten Zusammenarbeit im Konzern, werden wir unser Wachstum weiter vorantreiben.»

Mariateresa Vacalli CEO Bank Cler

Ausblick: Gewinn 2021 auf Vorjahreshöhe erwartet

Das Tiefzins- und Wettbewerbsumfeld in der Schweiz bleibt unverändert anspruchsvoll. Im Zinsengeschäft geht die Bank Cler deshalb von stabilen bis leicht sinkenden Erträgen aus. Mit der Stärkung des Anlagegeschäfts und den daraus resultierenden höheren Einnahmen aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft soll der Geschäftsertrag insgesamt stabil bis leicht höher ausfallen als im Vorjahr. Gleichzeitig sollen die Synergieeffekte ausgebaut, die Effizienz erhöht und damit der Geschäftsaufwand weiter reduziert werden. Für das Geschäftsjahr 2021 erwartet die Bank Cler einen Gewinn auf Vorjahreshöhe.

Weitere Auskünfte erteilt: Natalie Waltmann Leiterin Kommunikation Bank Cler AG, CEO Office Telefon: +41 (0)61 286 26 03 E-mail: natalie.waltmann@cler.ch

Kurzprofil Die Bank Cler AG ist eine Schweizer Universalbank mit Hauptsitz in Basel, die ihr Angebot auf die Bedürfnisse von Privatkunden, selbstständig Erwerbenden und KMU ausrichtet. «Cler» kommt aus dem Rätoromanischen und steht für klar, hell, deutlich. Der Name ist Programm: Die Bank Cler macht das Bankgeschäft einfach und verständlich und berät auf Augenhöhe. Sie beschäftigt rund 380 Mitarbeitende und ist mit 31 Geschäftsstellen in allen Sprachregionen vertreten. Zudem ist die Bank Cler digitale Vorreiterin der Schweizer Banken und hat mit «Zak» die erste Schweizer Neobanking-App auf den Markt gebracht. Die Bank Cler ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Basler Kantonalbank.

