DGAP-Adhoc: Basler AG: Basler AG wird diesjähriger Hauptversammlung Kapitalerhöhung sowie Ausgabe neuer Aktien vorschlagen (deutsch)

25.03.2022 / 15:26 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Insiderinformation gem. Artikel 17 MAR Kapitalerhöhung/Ausgabe neuer Aktien

Ahrensburg, 25. März 2021 - Die BASLER AG, ein führender Anbieter von Bildverarbeitungs-Komponenten für Computer Vision Anwendungen, hat auf der heutigen Aufsichtsratssitzung beschlossen, der am 23. Mai 2022 stattfindenden Hauptversammlung eine Kapitalerhöhung sowie die Ausgabe neuer Aktien vorzuschlagen.

Der diesjährigen Hauptversammlung wird vorgeschlagen das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 10.500.000,00 um EUR 21.000.000,00 auf EUR 31.500.000,00 nach den Vorschriften über die Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln (§§ 207 ff. AktG) zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung soll durch Ausgabe von 21.000.000 Stück neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie durchgeführt werden. Die neuen Aktien sollen an die Aktionäre der Basler Aktiengesellschaft, Ahrensburg, im Verhältnis 1:2 ausgegeben werden, so dass auf je eine alte Aktie zwei neue Aktien entfallen würden. Die neuen Aktien wären ab dem 1. Januar 2022 gewinnberechtigt.

Die Kapitalerhöhung soll durch Umwandlung eines Betrags in Höhe von EUR 21.000.000,00 der im festgestellten Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2021 ausgewiesenen Kapitalrücklage in Grundkapital erfolgen. Dem Beschluss über die Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln wird der vom Aufsichtsrat festgestellte Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2021 zugrunde gelegt. Dieser geprüfte und festgestellte Jahresabschluss ist mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers der Gesellschafter, der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Lübeck, versehen.

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, die weiteren Einzelheiten der Durchführung der Kapitalerhöhung festzulegen.

Vor dem Hintergrund der so gegebenenfalls erhöhten Grundkapitalziffer haben Vorstand und Aufsichtsrat überdies beschlossen, der Hauptversammlung vorzuschlagen, das bestehende genehmigte Kapital durch Neufassung des genehmigten Kapitals mit neuer Laufzeit an die neue Grundkapitalziffer anzupassen, d.h. den Umfang entsprechend zu erhöhen.

Basler ist ein international führender Anbieter von hochwertigen Bildverarbeitungs-Komponenten für Computer Vision Anwendungen. Neben klassischen Flächen- und Zeilenkameras, Objektiven, Framegrabbern, Lichtmodulen und Software bietet das Unternehmen Embedded Vision Module und Lösungen, 3D-Produkte sowie kundenspezifische Produktanpassungen und Beratungsdienstleistungen an. Baslers Produkte werden in einer Vielzahl von Märkten und Anwendungen eingesetzt, u.a. in der Fabrikautomation, Medizin, Logistik, Retail oder Robotik. Sie zeichnen sich durch hohe Zuverlässigkeit, ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und lange Verfügbarkeiten aus. Der 1988 gegründete Basler Konzern beschäftigt rund 1000 Mitarbeiter an seinem Hauptsitz in Ahrensburg sowie an weiteren Standorten in Europa, Asien und Nordamerika. Dank der weltweiten Vertriebs- und Serviceorganisation und der Zusammenarbeit mit renommierten Partnern lassen sich passende Lösungen für Kunden aus den unterschiedlichsten Bereichen finden.

