DGAP-Adhoc: Basler AG: Basler kündigt Online-Hauptversammlung an - am geplanten Termin 26. Mai 2020 wird festgehalten (deutsch)

Basler AG: Basler kündigt Online-Hauptversammlung an - am geplanten Termin 26. Mai 2020 wird festgehalten

^ DGAP-Ad-hoc: Basler AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung Basler AG: Basler kündigt Online-Hauptversammlung an - am geplanten Termin 26. Mai 2020 wird festgehalten

16.04.2020 / 10:49 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Insiderinformation gem. Artikel 17 MAR / Hauptversammlung

Basler kündigt Online-Hauptversammlung an - am geplanten Termin 26. Mai 2020 wird festgehalten

Ahrensburg, den 16.04.2020 - Die Basler AG, weltweit führender Hersteller von Industrie-Kameras, wird zum Schutz der Aktionäre und Mitarbeiter in diesem Jahr eine virtuelle Hauptversammlung abhalten. Aufgrund der anhaltenden Ausbreitung des Corona Virus (SARS-CoV-2) und der damit verbundenen Unsicherheit der Durchführbarkeit einer Präsenz-Hauptversammlung, wird die für den 26. Mai 2020 ursprünglich vorgesehene Präsenzveranstaltung in der Handelskammer Hamburg, stattdessen als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten abgehalten.

Die Bundesregierung hat Ende März die gesetzlichen Grundlagen für eine "virtuelle Hauptversammlung" geschaffen. Form- und fristgerecht zur Hauptversammlung angemeldete Aktionäre können ihre Fragen zur Tagesordnung bis spätestens zwei Tage vor der Versammlung im Wege elektronischer Kommunikation vorab einreichen. Ihr Stimmrecht können die Anteilseigner nach ordnungsgemäßer Anmeldung zur Hauptversammlung vorab auch im Wege elektronischer Kommunikation per Briefwahl oder per Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben. Beides ist online auch während der Versammlung noch möglich.

Es erfolgt auch eine Bild- und Tonübertragung der gesamten Versammlung für angemeldete Aktionäre. Weitere Einzelheiten werden der Einladung zu entnehmen sein. Für die Online-Hauptversammlung soll gemäß der Sonderregelung die verkürzte Einberufungsfrist zur Hauptversammlung genutzt werden.

Basler ist ein international führender Anbieter von hochwertigen Computer Vision Komponenten wie Kameras, Objektiven, Framegrabbern, Lichtmodulen sowie Software. Neben klassischen Flächen- und Zeilenkameras bietet das Unternehmen Embedded Vision Module und Lösungen, 3D-Produkte sowie kundenspezifische Produktanpassungen und Beratungsdienstleistungen an. Baslers Produkte werden in einer Vielzahl von Märkten und Anwendungen eingesetzt, u.a. in der Fabrikautomation, Medizin, Logistik, Retail oder Robotik. Sie zeichnen sich durch hohe Zuverlässigkeit, ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und lange Verfügbarkeiten aus. Der 1988 gegründete Basler Konzern beschäftigt rund 800 Mitarbeiter an seinem Hauptsitz in Ahrensburg sowie an weiteren Standorten in Europa, Asien und Nordamerika. Dank der weltweiten Vertriebs- und Serviceorganisation und der Zusammenarbeit mit renommierten Partnern lassen sich passende Lösungen für Kunden aus den unterschiedlichsten Bereichen finden

Basler AG, Hardy Mehl (CFO/COO), An der Strusbek 60 - 62, 22926 Ahrensburg, Tel. +49 (0)4102-463100, ir/baslerweb.com, www.baslerweb.com, ISIN DE 0005102008

Kontakt: Basler AG Verena Fehling Tel. 04102 463 101 Email: Verena.fehling@baslerweb.com

16.04.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Basler AG An der Strusbek 60-62 22926 Ahrensburg Deutschland Telefon: 04102-463 0 Fax: 04102-463 109 E-Mail: ir@baslerweb.com Internet: www.baslerweb.com

ISIN: DE0005102008

WKN: 510200 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1022807

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1022807 16.04.2020 CET/CEST

°