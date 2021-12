DGAP-Adhoc: Bastei Lübbe AG erhält Sonderausschüttung der Räder GmbH und erhöht EBIT-Prognose für das Geschäftsjahr (deutsch)

Bastei Lübbe AG erhält Sonderausschüttung der Räder GmbH und erhöht EBIT-Prognose für das Geschäftsjahr

Die Bastei Lübbe AG ( ISIN DE000A1X3YY0 ) erhält im laufenden Geschäftsjahr 2021/2022 eine Sonderausschüttung der Räder GmbH in Höhe von 1,2 Mio. Euro. An der Räder GmbH, einem Unternehmen für zeitgemäße Wohnaccessoires und Geschenkartikel, ist die Bastei Lübbe AG mit 20% des Kapitals beteiligt. Dieser Beteiligungsertrag war in der bisher kommunizierten EBIT-Prognose zwischen 11 und 12 Mio. Euro für das laufende Geschäftsjahr 2021/2022 noch nicht berücksichtigt.

Das für die Geschäftsentwicklung wichtige Weihnachtsgeschäft verläuft bislang im Rahmen der Erwartungen. Der Vorstand ist daher zuversichtlich, die prognostizierten operativen Ziele zu erreichen. Aufgrund der genannten Sonderausschüttung erhöht das Unternehmen die EBIT-Prognose auf nun 12 bis 13 Mio. Euro. Angesichts der Unvorhersehbarkeit des weiteren Verlaufs der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden Maßnahmen bestehen allerdings weiterhin Unsicherheiten hinsichtlich möglicher negativer Auswirkungen auf die Ertragslage des Bastei Lübbe-Konzerns bis zum Geschäftsjahresende am 31. März 2022.

Die vollständige Quartalsmitteilung zum 31. Dezember 2021 wird am 10. Februar 2022 veröffentlicht. Die Quartalsmitteilung wird dann im Internet unter https://www.luebbe.com/de/investor-relations/finanzberichte zur Verfügung stehen.

