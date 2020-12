DGAP-Adhoc: Bastei Lübbe AG erwirbt Verlag smarticular mit Nachhaltigkeitsplattformen (deutsch)

Bastei Lübbe AG erwirbt Verlag smarticular mit Nachhaltigkeitsplattformen

Köln, 22.12.2020. Die Bastei Lübbe AG ( ISIN DE000A1X3YY0 ) hat einen Vertrag über den vollständigen Erwerb der Business Hub Berlin UG geschlossen: Das Unternehmen betreibt im Rahmen eines innovativen verlegerischen Modells das Imprint und den Verlag smarticular sowie die Nachhaltigkeitsplattformen www.smarticular.net und www.kostbarenatur.net. Die Transaktion soll im Januar 2021 mit wirtschaftlicher Wirkung zum 01.01.2021 vollzogen werden. Mit dem Erwerb erweitert und ergänzt die Bastei Lübbe AG ihre Inhalte zum Thema Nachhaltigkeit. Sie ergänzt weiterhin das Geschäftsmodell eines klassischen Verlages um gesellschaftlich relevante, kundenzentrierte Inhalte von hoher Integrität, indem sie auf das Feedback und die Resonanz einer organisch gewachsenen Community baut. Aufgrund des gemeinsamen Ausbaus des Ratgeberprogrammes erwarten die beiden Unternehmen deutliche Synergieeffekte. Ein wesentlicher Teil des Kaufpreises ist von den zukünftigen Erträgen des übernommenen Geschäfts in den kommenden vier Jahren abhängig. Der Vorstand geht davon aus, dass sich der Erwerb bereits im Geschäftsjahr 2021 / 2022 positiv auf die Ertragslage des Konzerns auswirken wird. So würden sich auf Basis der aktuellen Zahlen die Earnings per Share (EPS) aufgrund der Akquisition und möglicher Synergieeffekte um ca. 20 % erhöhen. Für die Folgejahre wird ein ähnlicher Effekt erwartet.

