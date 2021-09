DGAP-Adhoc: Bauwerk Group AG: Halbjahresabschluss 2021 mit signifikant besserem Ergebnis (deutsch)

Bauwerk Group AG: Halbjahresabschluss 2021 mit signifikant besserem Ergebnis

^ EQS Group-Ad-hoc: Bauwerk Group AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis Bauwerk Group AG: Halbjahresabschluss 2021 mit signifikant besserem Ergebnis

29.09.2021 / 07:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

BAUWERK GROUP: Halbjahresabschluss 2021 mit signifikant besserem Ergebnis

Der währungsbereinigte Umsatz der Bauwerk Group lag im ersten Halbjahr 2021 um 17.1% über der Vorjahresperiode und überkompensiert damit den pandemiebedingten Rückgang im Vorjahr. Der Umsatz lag aufgrund der sehr guten und regional breit abgestützten Nachfrage erfreulicherweise auch um rund 5% über der Vorpandemie-Periode von 2019. Trotz zunehmendem Einfluss höherer Materialpreise gelang es, die Profitabilität bei der operativen Marge EBITDA um 300 Basispunkte zu steigern. Das Unternehmensergebnis von CHF 11.2 Mio. liegt ebenfalls signifikant über dem Ergebnis der Vorjahresperiode (H1 2020: CHF 4.7 Mio.).

St. Margrethen, 29. September 2021 - Der konsolidierte Nettoumsatz der Bauwerk Group erhöhte sich im ersten Halbjahr 2021 um 19.9% auf CHF 153.8 Mio. (Vorjahr: CHF 128.3 Mio.). Währungsbereinigt (bei Anwendung des Vorjahreswechselkurses) betrug der Zuwachs 17.1%.

Hoher Absatz trotz schwierigem Beschaffungsmarkt Die Verknappung von Rohmaterialien, Einschränkungen in der Lieferkette und die damit einhergehenden hohen Steigerungen in den Rohmaterialpreisen haben die Bauwerk Group im 1. Halbjahr 2021 vor grosse Herausforderungen gestellt. Trotzdem gelang es aber, das abgesetzte Volumen im ersten Halbjahr 2021 um gut 12% auf 4.7 Millionen Quadratmeter zu steigern.

Profitabilität gesteigert Zusammen mit den weiter voran getriebenen Produktivitäts- und Effizienzenzsteigerungen in den Werken, konsequentem Fixkostenmanagement sowie den aufgrund der Materialpreishöhungen notwendig gewordenen Anpassungen der Verkaufspreise steigerte die Bauwerk Group die Profitabilität signifikant. Das betriebliche Ergebnis EBITDA betrug CHF 20.8 Mio., gegenüber CHF 13.4 Mio. in der Vorjahresperiode, und resultierte in einer EBITDA-Marge von 13.5% (10.5% im Vorjahr). Das Unternehmensergebnis des 1. Semesters 2021 betrug CHF 11.2 Mio. und lag damit um 139% über der Vorjahresperiode (CHF 4.7 Mio.).

Solide Finanzierung Die Bilanz- und Finanzkennzahlen der Bauwerk Group per 30. Juni 2021 sind weiterhin solide. Die Eigenkapitalquote per Stichtag lag, unter Einrechnung der nachrangigen Aktionärsdarlehen, bei 43.9% (43.2% per 30.06.2020). Im Vergleich zum Vorjahr konnten die Finanzverbindlichkeiten gegenüber Dritten um rund CHF 4.6 Mio. reduziert werden. Ebenfalls wurde das nachrangige Aktionärsdarlehen um CHF 19.65 Mio. reduziert.

Ausblick 2021 Aufgrund der derzeit angespannten Situation an den Beschaffungsmärkten und damit zusammenhängenden Unsicherheiten in Bezug auf die Entwicklung der Materialpreise verzichtet die Bauwerk Group auf einen Ausblick für das Gesamtjahr. Die in den vergangenen Jahren umgesetzten Effizienzmassnahmen sowie die Anpassungen der Verkaufspreise im aktuellen Jahr sollten es aber erlauben, den signifikanten Margendruck aufgrund höherer Materialpreise mindestens teilweise zu kompensieren. Die Bauwerk Group ist zuversichtlich, dank einer guten Aufstellung und Marktposition mittelfristig weiterhin solide Ergebnisse erzielen zu können.

Konsolidierte Erfolgsrechnung in 1000 CHF 2021 2020 Veränd. Jan-Jun Jan-Jun in %

Nettoumsatz 153'824 128'253 19.9 Warenaufwand -71'947 -59'731 Personalaufwand -33'433 -30'820 Übrige Betriebsaufwand -27'243 -24'500 Übrige Erträge 251 1'169 Übrige Aufwendungen (inkl. Restrukturierungen) -652 -956 Betriebsergebnis vor Abschreibungen 20'800 13'415 55.1 und Amortisationen (EBITDA) EBITDA in % des Nettoumsatzes 13.5% 10.5%

Abschreibungen -5'700 -5'850 Betriebsergebnis (EBIT) 15'100 7'565 99.6 EBIT in % des Nettoumsatzes 9.8% 5.9%

Finanzergebnis -1'325 -2'020 Ausserordentliches Ergebnis -180 -45 Ergebnis vor Steuern (EBT) 13'595 5'500 147.2 EBT in % des Nettoumsatzes 8.8% 4.3%

Steuern -2'395 -820 Unternehmensergebnis 11'200 4'680 139.3 Unternehmensergebnis in % des Nettoumsatzes 7.3% 3.6% Konsolidierte 30.06.2021 in % 30.06.2020 in % Verä- in % Bilanz nd. in 1000 CHF

Aktiven Flüssige Mittel und 34'368 21'802 Wertschriften Übriges 126'522 128'292 Umlaufvermögen Umlaufvermögen 160'890 60.4 150'094 58.3 10'7- 7.2 96

Finanzanlagen 2'431 1'747 Sachund 103'040 105'498 immaterielle Anlagen Anlagevermögen 105'471 39.6 107'245 41.7 -1'7- -1.7 74

Total Aktiven 266'361 100.0 257'339 100.0 9'02- 3.5 2

Passiven Finanzverbindlich- 91'640 96'219 keiten Übriges 47'058 38'941 kurzfristiges Fremdkapital Übriges 10'724 10'950 langfristiges Fremdkapital Fremdkapital 149'422 56.1 146'110 56.8 3'31- 2.3 2

Aktionärsdarlehen 7'850 2.9 27'500 10.7 -19'- -71.- 650 5

Aktienkapital 76'394 76'394 Kapitalreserven 14'062 14'062 Gewinnreserven 18'633 -6'727 (inkl. Fremdwährungsdiffer- enzen) Eigenkapital 1) 109'089 41.0 83'729 32.5 25'3- 30.3 60

Total Passiven 266'361 100.0 257'339 100.0 9'02- 3.5 2

Kontakt Peter Schmitter, CFO Bauwerk Group Email: peter.schmitter@bauwerk-group.com, Telefon +41 71 747 72 94

Über Bauwerk Group Die Bauwerk Group ist europaweit der führende Entwickler, Produzent und Anbieter von Parkettböden im Premium-Segment sowie der zweitgrösste Marktteilnehmer im Holzbodenmarkt. Mit jährlich rund 8.2 Mio. m2 verkauftem Parkett unter den beiden Labels Bauwerk und Boen bietet die Gruppe ein komplementäres Sortiment an 2- und 3-Schicht Parketten sowie Sportbodenbelägen aus Holz an. Die Kernmärkte Schweiz, Norwegen und Deutschland sowie Österreich, England, Frankreich, Italien, Schweden, China und die USA werden durch lokale Tochtergesellschaften bearbeitet. Der administrative Hauptsitz der Gruppe befindet sich in St. Margrethen/Schweiz. Die Produktionsstandorte sind derzeit in St. Margrethen, Kietaviks/Litauen und urevac/Kroatien konzentriert. Im Geschäftsjahr 2020 erwirtschaftete die Bauwerk Group einen Nettoumsatz von CHF 261 Millionen und beschäftigte insgesamt rund 1'600 Mitarbeitende.

