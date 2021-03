DGAP-Adhoc: Bechtle AG: Ausgabe von Gratisaktien und Erhöhung der Dividende (deutsch)

Bechtle AG: Ausgabe von Gratisaktien und Erhöhung der Dividende

Bechtle AG: Ausgabe von Gratisaktien und Erhöhung der Dividende

Neckarsulm, 17.03.2021 - Vorstand und Aufsichtsrat der Bechtle AG haben heute beschlossen, der Hauptversammlung am 15. Juni 2021 vorzuschlagen, das Grundkapital der Gesellschaft aus Gesellschaftsmitteln durch Ausgabe von sogenannten Gratisaktien an die bestehenden Aktionäre der Gesellschaft zu erhöhen. Dabei sollen auf jede vorhandene Stückaktie zwei neue Stückaktien an die Aktionäre ausgegeben werden. Auf diese Weise werden sowohl das Grundkapital als auch die Anzahl der ausgegebenen Aktien verdreifacht; der anteilige Betrag der einzelnen Aktien am Grundkapital beläuft sich aber weiterhin auf 1,00 EUR. Zugleich reduziert sich das Börsenkursniveau der einzelnen Bechtle Aktie rechnerisch entsprechend, ohne dass hierdurch der reale Wert der Beteiligungen der Aktionäre berührt wird. Dadurch sollen der Handel in Aktien der Gesellschaft liquider und die Bechtle Aktie auch für breitere Anlegerkreise noch attraktiver gemacht werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung am 15. Juni 2021 darüber hinaus vor, an die Aktionäre für das Geschäftsjahr 2020 eine Dividende von 1,35 EUR auszuschütten. Das entspricht einer Erhöhung um 15 Eurocent gegenüber dem Vorjahr und wäre die elfte Dividendenerhöhung in Folge.

