Prognose für das Geschäftsjahr 2021 - Beiersdorf investiert verstärkt in Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Wachstumsmärkte

Der Vorstand der Beiersdorf Aktiengesellschaft, Hamburg, hat in seiner heutigen Sitzung mit Billigung des Aufsichtsrats verstärkte Investitionen im Rahmen der C.A.R.E.+ Strategie beschlossen. In den nächsten fünf Jahren sollen zusätzliche 300 Mio. Euro in Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Wachstumsmärkte investiert werden.

Vor diesem Hintergrund wird im Geschäftsjahr 2021 im Unternehmensbereich Consumer bei positivem Umsatzwachstum eine operative EBIT-Umsatzrendite (ohne Sondereffekte) auf dem Niveau des Vorjahres (2020: 12,3%) erwartet. Aufgrund der anhaltenden Herausforderungen aus der COVID-19-Pandemie in weiten Teilen der Welt, insbesondere in Europa und in den Wachstumsmärkten, ist es schwierig, eine verlässliche Prognose für das Geschäftsjahr 2021 zu erstellen. Für die Zeit nach der COVID-19-Krise geht der Vorstand davon aus, dass die EBIT-Umsatzrendite des Unternehmensbereichs Consumer, auch unter Berücksichtigung der weiterhin signifikanten Investitionen in die strategischen Prioritäten von C.A.R.E.+ stärker als der Umsatz wachsen wird.

Für den Unternehmensbereich tesa wird für das Geschäftsjahr 2021 - auch bedingt durch signifikante Investitionen in die strategischen Fokusfelder (Digitalisierung, Wachstum, Nachhaltigkeit) - bei ebenfalls positivem Umsatzwachstum eine operative EBIT-Umsatzrendite (ohne Sondereffekte) unter Vorjahr erwartet. Auf dieser Basis geht der Vorstand für den Konzern von einem positiven Umsatzwachstum und einer operativen EBIT-Umsatzrendite (ohne Sondereffekte) auf Vorjahresniveau aus.

Im Geschäftsjahr 2020 wurde eine operative Umsatzrendite (ohne Sondereffekte) für den Unternehmensbereich Consumer von 12,3% (Umsatz: -6,6%), für den Unternehmensbereich tesa von 15,4% (Umsatz: -1,5%) und für den Konzern von 12,9% (Umsatz: -5,7%) erzielt.

