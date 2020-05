DGAP-Adhoc: Bellevue Group schliesst Verkauf der Bank an Quintet erfolgreich ab (deutsch)

Bellevue Group schliesst Verkauf der Bank an Quintet erfolgreich ab

Medienmitteilung

Küsnacht, 4. Mai 2020

Bellevue Group schliesst Verkauf der Bank an Quintet erfolgreich ab

Die Bellevue Group hat den Verkauf der Bank am Bellevue an die Quintet Private Bank (vormals KBL European Private Bankers) nach der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden erfolgreich am 30. April 2020 abgeschlossen. Quintet hat dementsprechend die Belegschaft der Bank am Bellevue und den Kundenstamm mit verwalteten Vermögen in Höhe von CHF 1.6 Mrd. übernommen.

Der erfolgreiche Abschluss der Transaktion kam vor allem aufgrund der konstruktiven Zusammenarbeit beider Parteien zustande.

Quintet und Bellevue Group werden zudem gemeinsam Möglichkeiten einer Zusammenarbeit im Asset Management-Bereich prüfen, wie etwa im globalen Gesundheitssektor, in dem die Bellevue Group zu den internationalen Marktführern gehört.

Die Bellevue Group fokussiert sich auf das kontinuierlich ausgebaute Asset Management- und das Privatmarktgeschäft.

Wichtige Termine: 30. Juli 2020: Publikation Halbjahresabschluss 2020

Kontakt: Media Relations: Jürg Stähelin, IRF Telefon: +41 44 244 81 51, staehelin@irf-reputation.ch

Investor Relations: Patrik Gilli, CFO Bellevue Group Telefon: + 41 44 267 67 00, pgi@bellevue.ch

Bellevue Group Die Bellevue Group ist eine unabhängige, auf Asset Management fokussierte Schweizer Finanzboutique, die an der SIX Swiss Exchange notiert ist. Gegründet 1993, konzentriert sich der reine Asset Manager mit seinen rund 100 Mitarbeitenden auf eine ausgewählte und diversifizierte Angebotspalette basierend auf den drei Pfeilern spezialisierte Healthcare-Strategien, alternative Anlagestrategien und traditionelle Anlagestrategien.

