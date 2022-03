DGAP-Adhoc: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft: Dividendenvorschlag des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021 (deutsch)

Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft: Dividendenvorschlag des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021

02.03.2022 / 12:50 CET/CEST

Haselünne, 2. März 2022

Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft: Dividendenvorschlag des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021

Der Vorstand der im regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notierten Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft ( ISIN: DE0005201602 ) hat in seiner heutigen Sitzung auf der Grundlage des vorläufigen, noch nicht testierten Jahresabschlusses der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2021 beschlossen, dem Aufsichtsrat einen Gewinnverwendungsvorschlag an die Hauptversammlung vorzulegen, der für das Geschäftsjahr 2021 die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,22 Euro je dividendenberechtigter Aktie vorsieht (Dividende für das Geschäftsjahr 2020: 0,13 Euro je dividendenberechtigter Aktie). Die Höhe dieser Dividende nach dem Vorschlag des Vorstands übersteigt damit zugleich die insoweit die gegenwärtige Markterwartung widerspiegelnde, derzeit vorliegende Consensusschätzung, basierend auf entsprechenden Analystenschätzungen aus dem Februar 2022 in Höhe von 0,19 Euro je Aktie.

Dieser Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands soll der Hauptversammlung nach Feststellung des testierten Jahresabschlusses der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2021 zur Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns vorgelegt werden. Vorbehaltlich der Prüfung des Gewinnverwendungsvorschlags durch den Aufsichtsrat in seiner Bilanzsitzung am 22. März 2022 sowie einem zustimmenden Votum der Aktionäre im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 18. Mai 2022 entspricht die vorgeschlagene Dividende von 0,22 Euro je dividendenberechtigter Aktie im Verhältnis des daraus resultierenden Gesamtbetrages der Dividendenzahlungen in Höhe von rund 2,1 Mio. Euro zum Konzernergebnis auf der Grundlage des vorläufigen, noch nicht testierten Konzernabschlusses der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2021 einer Ausschüttungsquote (Payout Ratio) von ca. 56 % (Payout Ratio für das Geschäftsjahr 2020: ca. 100 %). Die von der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft veröffentlichte Dividendenpolitik sieht unverändert vor, bei Vorliegen der notwendigen Voraussetzungen mindestens 50 % des Konzernergebnisses je Geschäftsjahr an die Aktionäre auszuschütten.

Weitergehende Informationen zum Geschäftsjahr 2021 werden planmäßig am 24. März 2022 mit dem Geschäftsbericht 2021 veröffentlicht.

Die in dieser Information genannte und in den auf der Unternehmenswebsite www.berentzen-gruppe.de veröffentlichten Geschäftsberichten der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft verwendete Finanzkennzahl "Konzernergebnis" entspricht der auf den Konzern bezogenen Kennzahl "Gewinn oder Verlust" im Sinne der Definition des einschlägigen Rechnungslegungsrahmens des International Accounting Standards (IAS) 1.7 in Verbindung mit IAS 1.8 (Summe der Erträge abzüglich Aufwendungen, ohne Berücksichtigung der Bestandteile des sonstigen Ergebnisses).

Die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft mit Sitz in Haselünne, Deutschland, ist ein börsennotiertes Unternehmen der Getränkeindustrie mit den Geschäftsfeldern Spirituosen, Alkoholfreie Getränke und Frischsaftsysteme.

ISIN: DE0005201602

WKN: 520160 Börsenkürzel: BEZ Notierungen: Regulierter Markt (General Standard) in Frankfurt, XETRA Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart

Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft Ritterstr. 7 49740 Haselünne Telefon: +49 (0) 5961 502 0 Telefax: +49 (0) 5961 502 268 E-Mail: berentzen@berentzen.de Internet: www.berentzen-gruppe.de

Kontakt Axel Kuipers Unternehmenskommunikation & Investor Relations Telefon: +49 (0) 5961 502 220 Mobil: +49 (0) 173 532 5282 Telefax: +49 (0) 5961 502 550 E-Mail: ir@berentzen.de

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft
Ritterstraße 7
49740 Haselünne
Deutschland
Telefon: +49 (0)5961 502-0
Fax: +49 (0)5961 502-550
E-Mail: ir@berentzen.de
Internet: www.berentzen-gruppe.de

