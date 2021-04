DGAP-Adhoc: Beschlüsse der Generalversammlung - alle Anträge des Verwaltungsrates genehmigt (deutsch)

Beschlüsse der Generalversammlung - alle Anträge des Verwaltungsrates genehmigt

27.04.2021 / 18:05 CET/CEST

Heute fand am Gesellschaftssitz in Zürich die ordentliche Generalversammlung der Investis Holding SA statt. Die Versammlung hat allen Anträgen des Verwaltungsrates zugestimmt. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie und der entsprechenden Verordnung des Bundesrates fand die Versammlung ohne persönliche Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre statt.

Die Stimmrechte konnten ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausgeübt werden. Dieser vertrat ordnungsgemäss 11,680,656 Stimmen (bzw. 91.3% des Aktienkapitals).

Die Generalversammlung stimmte sämtlichen Traktanden mit grossem Mehr zu. Thomas Vettiger wurde zum neuen Verwaltungsratspräsidenten sowie zum Mitglied des Compensation Committee gewählt. Als Vorsitzender dieses Komitees wurde Albert Baehny bestätigt. Anlässlich der folgenden konstituierenden Verwaltungsratssitzung wurde der Revisionssausschuss wie folgt zusammengesetzt: der neu in den Verwaltungsrat Einsitz nehmende Christian Gellerstad (Vorsitz) und Thomas Vettiger. Zudem hat Albert Baehny weiterhin das Amt des Vizepräsidenten des Verwaltungsrates inne.

Nach fünfjähriger Tätigkeit als Verwaltungsratspräsident hatte sich Riccardo Boscardin entschieden, nicht zur Wiederwahl anzutreten. Riccardo Boscardin wurde erstmals 2016, anlässlich des Börsengangs, in den Verwaltungsrat der Investis Holding SA gewählt. Der Verwaltungsrat dankte Riccardo Boscardin für seinen Einsatz und sein Engagement und wünscht ihm alles Gute für die Zukunft.

Die ordentliche Generalversammlung 2022 der Investis Holding SA findet am 3. Mai 2022 in Zürich statt.

Agenda

1. September 2021 Publikation Halbjahresergebnis 2021 3. Mai 2022 ordentliche Generalversammlung 2022

Investor Relations/Medien

Laurence Bienz, Head Investor & Media Relations Telefon: +41 58 201 72 42, E-Mail: laurence.bienz@investisgroup.com

Über die Investis-Gruppe Die 1994 gegründete Investis-Gruppe ist eine führende Immobiliengesellschaft in der Genferseeregion und ein schweizweit operierender Anbieter im Bereich Real Estate Services. Das Unternehmen ist in den beiden Geschäftsbereichen Properties und Real Estate Services tätig. Das Portfolio besteht fast ausschliesslich aus Wohnliegenschaften in der Genferseeregion mit Mietwohnungen im mittleren Preissegment. Es wurde per 31. Dezember 2020 mit CHF 1,490 Millionen bewertet. Mit dem Geschäftsbereich Real Estate Services werden Immobiliendienstleistungen schweizweit unter bekannten Marken angeboten. Weitere Informationen unter: www.investisgroup.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: INVESTIS Holding SA Neumühlequai 6 8001 Zürich Schweiz Telefon: +41 58 201 7242 E-Mail: laurence.bienz@investisgroup.com

ISIN: CH0325094297 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1189538

