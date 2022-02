DGAP-Adhoc: bet-at-home.com AG: Prognose für das Geschäftsjahr 2022 (deutsch)

bet-at-home.com AG: Prognose für das Geschäftsjahr 2022

09.02.2022 / 19:22 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Düsseldorf, 9. Februar 2022. Die bet-at-home.com AG hatte bereits die Einstellung des Angebots von Online-Casino in Österreich, die Verabschiedung eines Restrukturierungsplans sowie die Abwicklung der maltesischen bet-at-home.com Entertainment Ltd. bekannt gegeben (siehe die Bekanntmachungen gem. Art. 17 MAR vom 18.10., 10.12. und 22.12.2021).

Unter Berücksichtigung der hieraus resultierenden Auswirkungen rechnet der Vorstand im Geschäftsjahr 2022 im bet-at-home.com AG Konzern mit einem Brutto-Wett- und Gamingertrag zwischen 50 Mio. EUR und 60 Mio. EUR. Für das Geschäftsjahr 2022 wird im bet-at-home.com AG Konzern ein ausgeglichenes EBITDA zwischen -2 Mio. EUR und 2 Mio. EUR erwartet.

Etwaige Entkonsolidierungseffekte der maltesischen bet-at-home.com Entertainment Ltd. sind dabei noch nicht berücksichtigt.

Über bet-at-home.com: Der bet-at-home.com AG Konzern ist im Bereich Online-Sportwetten und Online-Gaming tätig. Mit 5,5 Millionen registrierten Kunden zählt das an der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Unternehmen zu den populärsten Glücksspielanbietern der Europäischen Union. bet-at-home verfügt über Gesellschaften in Deutschland, Österreich, Malta und Gibraltar. Über seine maltesischen Gesellschaften hält der Konzern Online-Sportwetten- und Online-Glücksspiellizenzen. Die Lizenzen berechtigten das Unternehmen jeweils zur Veranstaltung und zum Vertrieb von Online-Sportwetten und Online-Casinos. Seit 2009 ist die bet-at-home.com AG Teil der Betclic Everest SAS Group, einer führenden französischen Gruppe im Bereich Online-Sportwetten und Online-Gaming. bet-at-home ist für sämtliche Konzerngesellschaften in Deutschland, Österreich und Malta nach ISO/IEC

27001:2013 zertifiziert.

Kontakt: Mag. Klaus Fahrnberger Head of Investor Relations +49 211 545 598 77 ir@bet-at-home.com www.bet-at-home.ag

Sprache: Deutsch Unternehmen: bet-at-home.com AG Tersteegenstrasse 30 40474 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 211 17934 770 Fax: +49 211 17934 757 E-Mail: ir@bet-at-home.com Internet: www.bet-at-home.ag

ISIN: DE000A0DNAY5

WKN: A0DNAY Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1278789

