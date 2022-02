DGAP-Adhoc: Blue Cap AG: Beteiligung an Gämmerler GmbH veräußert (deutsch)

Blue Cap AG: Beteiligung an Gämmerler GmbH veräußert

München, 04. Februar 2022 - Die Blue Cap AG hat heute einen Vertrag über den Verkauf der 100%-Beteiligung Gämmerler GmbH (Gämmerler) an die Merten Gruppe geschlossen. Der Verkaufspreis liegt im 6-stelligen Euro-Bereich und leicht über der Net Asset Value-Bewertung zum 30.06.2021 für die Gesellschaft. Der Vollzug des Kaufvertrags wird noch im Februar erfolgen.

Die Gämmerler GmbH, die seit 2011 zur Blue Cap AG gehörte, hat ihren Ursprung in der Entwicklung und Produktion von Anlagen und Maschinen für die Weiterverarbeitung von Druckprodukten. Im Jahr 2021 wurde nach vielen Verlustjahren eine Fokussierung auf das After-Sales-Geschäft beschlossen und die operative Restrukturierung der Gämmerler umgesetzt. Die Merten Gruppe ist im Bereich Mechatronik als Hersteller von Maschinen, Anlagen und Präzisionsteilen tätig.

Vorangegangen war dieser Transaktion im November 2021 der Verkauf der ehemaligen Gämmerler-Immobilie im Rahmen der Restrukturierung (siehe Ad-hoc-Mitteilung vom 29.11.2021). Die aggregierte Veräußerung von Immobilie und Gesellschaft entspricht einer Verzinsung des investierten Kapitals (Internal Rate of Return) von jährlich rund 6% und einem Multiple auf das Erstinvestment von rund 3,3x.

An der Guidance für das Geschäftsjahr 2022 hält der Vorstand fest. Er erwartet weiterhin einen Konzernumsatz in einer Bandbreite von 290 - 310 Mio. Euro und eine adjusted EBITDA-Marge zwischen 8,5% und 9,5% (siehe Ad-hoc-Mitteilung vom 20.01.2022).

Über die Blue Cap AG

Die Blue Cap AG ist eine 2006 gegründete kapitalmarktnotierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in München. Das Unternehmen investiert in mittelständische Unternehmen aus den Bereichen Produktion, Handel und Services von, mit und für industriell gefertigte physische Güter. Diese haben ihren Hauptsitz in der DACH-Region, erwirtschaften einen Umsatz in der Regel zwischen 30 und 80 Mio. Euro und haben ein intaktes Kerngeschäft. Die Blue Cap hält meist mehrheitliche Anteile an neun Unternehmen aus den Branchen Klebstofftechnik, Beschichtungstechnik, Kunststofftechnik, Produktionstechnik, Medizintechnik und Elektrotechnik. Die Unternehmen der Blue Cap Gruppe entwickeln sich selbstständig und verfolgen jeweils eigene Wachstumsstrategien. Der Konzern beschäftigt derzeit rund 1.300 Mitarbeiter in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Blue Cap AG ist im Freiverkehr notiert (Scale, Frankfurt und m:access, München; ISIN: DE000A0JM2M1 ; Börsenkürzel: B7E). www.blue-cap.de

