DGAP-Adhoc: Borussia Dortmund gibt Ausblick auf die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2020/2021 (deutsch)

Borussia Dortmund gibt Ausblick auf die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2020/2021

Borussia Dortmund gibt Ausblick auf die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2020/2021

25.05.2021

Die Covid-19 Pandemie mit ihren anhaltenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens hat die wirtschaftliche Entwicklung von Borussia Dortmunds in diesem Geschäftsjahr 2020/2021 erheblich beeinträchtigt. Ursprüngliche Annahmen wie z.B. eine Rückkehr der Zuschauer zumindest mit einer gewissen Teilauslastung des Stadions im Spielbetrieb haben sich insbesondere aufgrund des seit Herbst 2020 bestehenden 3. Lockdowns nicht erfüllt. Dennoch konnte Borussia Dortmund insbesondere durch sportliche Erfolge in der UEFA Champions League und dem nationalen Pokalwettbewerb negative Ergebnisauswirkungen in einem gewissen Maße begrenzen.

Vor dem Hintergrund der Absolvierung des 34. Spieltages und der damit erfolgten Beendigung der Bundesligasaison 2020/2021 ist die Geschäftsführung von Borussia Dortmund nunmehr in der Lage, basierend auf den derzeitigen Erkenntnissen einen Ausblick auf wesentliche Ergebniskennzahlen für das Geschäftsjahr 2020/2021 abzugeben.

Borussia Dortmund erwartet nunmehr für das gesamte Geschäftsjahr 2020/2021 im Konzern ein EBITDA in Höhe von rd. 33 Mio. EUR und einen Konzernjahresfehlbetrag in Höhe von rd. 75 Mio. EUR. Dieser Ausblick steht unter dem Vorbehalt werterhellender Tatsachen bis zum Abschluss der Aufstellung des Jahresabschlusses sowie der im Zuge der Prüfung des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2020/2021 nach dem Bilanzstichtag gewonnen Erkenntnisse.

Dortmund, den 25. Mai 2021

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH

Kontakt: Dr. Robin Steden Syndikusrechtsanwalt / Investor Relations

25.05.2021

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

ISIN: DE0005493092

WKN: 549309 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1200361

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1200361 25.05.2021 CET/CEST

