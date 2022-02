DGAP-Adhoc: Borussia Dortmund meldet vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr (H1) des Geschäftsjahres 2021/2022 (deutsch)

Borussia Dortmund meldet vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr (H1) des Geschäftsjahres 2021/2022

Borussia Dortmund steigerte im ersten Halbjahr (H1) des Geschäftsjahres 2021/2022 (01.07.2021 - 31.12.2021) die Bruttokonzerngesamtleistung und das Konzernergebnis deutlich - insbesondere aufgrund eines wesentlich verbesserten Ergebnisses aus Transfergeschäften - gegenüber dem Vorjahreshalbjahr. Auch die Konzernumsatzerlöse verzeichneten einen deutlichen Anstieg, erreichten jedoch aufgrund der im Berichtszeitraum weiterhin geltenden Restriktionen der Corona-Pandemie nicht das Niveau des ersten Halbjahres 2019/2020, dem letzten Vergleichshalbjahr ohne pandemiebedingte Einschränkungen.

Borussia Dortmund erwirtschaftete im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2021/2022 eine Bruttokonzerngesamtleistung (Umsatzerlöse zuzüglich realisierter Brutto-Transferentgelte) in Höhe von EUR 316,0 Mio. (Vorjahr EUR 190,3 Mio.). Die Konzernumsatzerlöse von Borussia Dortmund lagen mit EUR 212,6 Mio. deutlich über dem Vorjahreswert (Vorjahr EUR 177,4 Mio.).

Das Konzernergebnis betrug im abgelaufenen Halbjahr EUR 37,5 Mio. (Vorjahr EUR -26,3 Mio.). Das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) belief sich auf EUR 45,2 Mio. (Vorjahr EUR -26,2 Mio.), das operative Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) auf EUR 100,1 Mio. (Vorjahr EUR 27,3 Mio.).

Die Konzernumsatzerlöse betrugen EUR 212,6 Mio. (Vorjahr EUR 177,4 Mio.). Diese betreffen mit EUR 13,1 Mio. (Vorjahr EUR 0,6 Mio.) Spielbetrieb, EUR 101,2 Mio. (Vorjahr EUR 98,7 Mio.) TV-Vermarktung, EUR 62,3 Mio. (Vorjahr EUR 52,3 Mio.) Werbung, EUR 21,7 Mio. (Vorjahr EUR 20,5 Mio.) Merchandising sowie mit EUR 14,3 Mio. (Vorjahr EUR 5,3 Mio.) Conference, Catering, Sonstige.

Das Ergebnis aus Transfergeschäften, das sich aus den realisierten Brutto-Transferentgelten abzüglich der Restbuchwerte sowie entstandener Transferkosten zusammensetzt, belief sich auf EUR 60,2 Mio. (Vorjahr EUR 4,5 Mio.).

Die Personalaufwendungen im Konzern erhöhten sich im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres von EUR 102,3 Mio. um EUR 8,0 Mio. auf EUR 110,3 Mio. Die Abschreibungen im Konzern reduzierten sich von EUR 52,8 Mio. um EUR 1,6 Mio. auf EUR 51,2 Mio. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen des Konzerns haben sich im Vergleich zum Vorjahr von EUR 43,2 Mio. um EUR 11,3 Mio. auf EUR 54,5 Mio. erhöht.

Das Konzernfinanzergebnis verschlechterte sich von EUR -0,7 Mio. um EUR 3,0 Mio. auf EUR -3,7 Mio.

Die Steuern aus Einkommen und Ertrag beliefen sich auf EUR -7,7 Mio. (Vorjahr EUR 0,0 Mio.).

Bei vorstehenden Angaben handelt es sich um nach International Financial Reporting Standards (IFRS) ermittelte Kennzahlen des Konzernhalbjahresabschlusses von Borussia Dortmund.

Der vollständige Halbjahresfinanzbericht H1 2021/2022 steht ab dem 28. Februar 2022 unter www.aktie.bvb.de, Rubrik Publikationen zum Download bereit.

