DGAP-Adhoc: Borussia Dortmund meldet vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2019/2020 (deutsch)

Die Erlös- und Ergebnislage der Gesellschaft war ab Mitte März 2020 wesentlich durch die in Folge der Covid-19-Pandemie geltenden starken Einschränkungen des öffentlichen Lebens und der damit einhergehenden massiven Auswirkungen auf die Wirtschaft geprägt. In Folge dessen wurde das in den ersten 9 Monaten realisierte Konzernumsatzwachstum der Gesellschaft von 6,3% durch Umsatzrückgänge von über 25 % in den letzten 3 Monaten des Geschäftsjahres 2019/2020 im Vergleich zum Vorjahresquartal, einhergehend mit einem hohen Ergebnisrückgang, vollständig eingebüßt.

Borussia Dortmund erwirtschaftete im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019/2020 (01.07.2019 - 30.06.2020) eine Bruttokonzerngesamtleistung (Umsatzerlöse zuzüglich realisierter Brutto-Transferentgelte) in Höhe von EUR 486,9 Mio. (Vorjahr EUR 489,5 Mio.). Die Konzernumsatzerlöse von Borussia Dortmund blieben mit EUR 370,2 Mio. nahezu konstant (Vorjahr EUR 370,3 Mio.).

Das Konzernergebnis betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr EUR -44,0 Mio. (Vorjahr EUR 17,4 Mio.). Das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) belief sich auf EUR -46,6 Mio. (Vorjahr EUR 21,8 Mio.), das operative Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) auf EUR 63,0 Mio. (Vorjahr EUR 116,0 Mio.).

Die Konzernumsatzerlöse betrugen EUR 370,2 Mio. (Vorjahr EUR 370,3 Mio.). Diese betreffen mit EUR 32,5 Mio. (Vorjahr EUR 44,7 Mio.) Spielbetrieb, EUR 169,8 Mio. (Vorjahr EUR 167,3 Mio.) TV-Vermarktung, EUR 98,0 Mio. (Vorjahr EUR 96,8 Mio.) Werbung, EUR 36,6 Mio. (Vorjahr EUR 31,5 Mio.) Conference, Catering, Sonstige sowie EUR 33,3 Mio. (Vorjahr EUR 30,0 Mio.) Merchandising.

Das Ergebnis aus Transfergeschäften, das sich aus den realisierten Brutto-Transferentgelten abzüglich der Restbuchwerte sowie entstandener Transferkosten zusammensetzt, belief sich auf EUR 40,2 Mio. (Vorjahr EUR 82,9 Mio.).

Die Personalaufwendungen im Konzern erhöhten sich im abgelaufenen Geschäftsjahr von EUR 205,1 Mio. um EUR 10,1 Mio. auf EUR 215,2 Mio. Die Abschreibungen im Konzern stiegen von EUR 92,5 Mio. um EUR 13,6 Mio. auf EUR 106,1 Mio. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen des Konzerns haben sich zum Vorjahr von EUR 118,5 Mio. um EUR 0,5 Mio. auf EUR 119,0 Mio. erhöht.

Das Konzernfinanzergebnis verschlechterte sich von EUR -1,7 Mio. um EUR 1,7 Mio. auf EUR -3,4 Mio.

Bei vorstehenden Angaben handelt es sich um nach International Financial Reporting Standards (IFRS) ermittelte Kennzahlen des Konzernabschlusses von Borussia Dortmund.

Im Einzelabschluss der KGaA nach handelsrechtlichen Vorschriften weist die Gesellschaft einen Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR -49,7 Mio. aus. Angesichts der vorstehenden Ergebnislage kann der Hauptversammlung die Ausschüttung einer Dividende nicht vorgeschlagen werden.

