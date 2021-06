DGAP-Adhoc: Branchen-Leader im Nachhaltigkeitsrating von Sustainalytics (deutsch)

Branchen-Leader im Nachhaltigkeitsrating von Sustainalytics

^ EQS Group-Ad-hoc: Implenia AG / Schlagwort(e): Rating/Nachhaltigkeit Branchen-Leader im Nachhaltigkeitsrating von Sustainalytics

03.06.2021 / 07:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Implenia erhält herausragende 84 Punkte und baut Führungsposition bei Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen weiter aus

Dietlikon, 3. Juni 2021 - In seiner Neubewertung hat Sustainalytics, ein weltweit führendes Forschungs- und Analyseunternehmen für Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen, für das Jahr 2020 84 Punkte an Implenia vergeben. Das ist eine Verbesserung um fünf Punkte im Vergleich zum Vorjahr und festigt die Position als Branchen-Leader «Construction & Engineering». Die führende Position konnte Implenia in allen drei Bereichen - Umwelt, Soziales und Governance - erreichen.

«Durch dieses herausragende Ergebnis sehen wir uns in unserem ambitionierten Weg bestätigt und werden diesen mit unseren neuen Nachhaltigkeitszielen engagiert weiter beschreiten», sagt Anita Eckardt, Vorsitzende des Sustainability Committee. «Von CO2-Reduktion auf unserem Weg zur Klimaneutralität über höchste Standards einer nachhaltigen Lieferkette bis hin zu Kreislaufwirtschaft decken die zwölf Ziele ein breites Spektrum dessen ab, was wir in den kommenden Jahren erreichen möchten.»

2018 war Implenia das erste Industrieunternehmen in der Schweiz, dessen Kreditmarge an die durch Sustainalytics erhobene Nachhaltigkeitsperformance gekoppelt wurde. So machen sich die langjährigen Nachhaltigkeitsbestrebungen auch finanziell bemerkbar. Angesichts der aktuell sehr guten Bewertung erhält Implenia günstigere Finanzierungskonditionen und ist ein Vorreiter in der «grünen» Kreditfinanzierung.

Die Zusammenfassung des Berichts von Sustainalytics kann hier heruntergeladen werden (auf Englisch): Company Report (implenia.com)

Kontakt für Medien: Corporate Communications, T +41 58 474 74 77, communication@implenia.com

Kontakt für Investoren and Analysten: Investor Relations, T +41 58 474 35 04, ir@implenia.com

Investoren Agenda: 17. August 2021: Medien- und Analystenkonferenz zum Halbjahresergebnis

Als führender Schweizer Bau- und Immobiliendienstleister entwickelt und realisiert Implenia Lebensräume, Arbeitswelten und Infrastruktur für künftige Generationen in der Schweiz und in Deutschland. Zudem plant und erstellt Implenia in Österreich, Frankreich, Schweden und Norwegen komplexe Infrastrukturprojekte. Entstanden 2006, blickt Implenia auf eine rund 150-jährige Bautradition zurück. Das Unternehmen fasst das Know-how aus hochqualifizierten Beratungs-, Planungs- und Ausführungseinheiten unter einem Dach zu einem integrierten, multinational führenden Bau- und Immobiliendienstleister zusammen. Mit ihrem breiten Angebotsspektrum sowie der tiefen Erfahrung ihrer Spezialisten kann die Gruppe komplexe Grossprojekte realisieren und Bauwerke über den gesamten Lebenszyklus und kundennah begleiten. Dabei stehen die Bedürfnisse der Kunden und ein nachhaltiges Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichem Erfolg sowie sozialer und ökologischer Verantwortung im Fokus. Implenia mit Hauptsitz in Opfikon bei Zürich beschäftigt europaweit mehr als 8'500 Personen und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von knapp CHF 4 Mrd. Das Unternehmen ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (IMPN, CH0023868554). Weitere Informationen unter implenia.com.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch Unternehmen: Implenia AG Industriestrasse 24 8305 Dietlikon Schweiz Telefon: +41 58 474 74 74 E-Mail: info@implenia.com Internet: www.implenia.com

ISIN: CH0023868554 Valorennummer: A0JEGJ Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1203881

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

1203881 03.06.2021 CET/CEST

°