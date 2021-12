DGAP-Adhoc: Bucher Municipal nimmt IT-Systeme wieder in Betrieb (deutsch)

Bucher Municipal nimmt IT-Systeme wieder in Betrieb

Die Division Bucher Municipal fährt die IT-Infrastruktur nach ausführlicher Analyse und Bereinigung etappenweise hoch. Die bewährten Überwachungs- und Verteidigungssysteme wurden weiter verschärft. Bucher Industries geht nicht von einem materiellen Einfluss auf das Geschäftsergebnis 2021 aus.

Nach ausführlicher Ursachenanalyse und Bereinigung fährt die Division Bucher Municipal den wesentlichen Teil der IT-Infrastruktur in Etappen hoch. Damit kann ein Grossteil der Tätigkeiten wieder in den Normalbetrieb überführt werden. Die bewährten Überwachungs- und Verteidigungssysteme in der IT-Infrastruktur wurden weiter verschärft.

Am 10. November hat Bucher Industries die Identifikation eines sich in Vorbereitung befindlichen Angriffs auf die IT-Infrastruktur von Bucher Municipal vermeldet. Diese wurde umgehend gesichert heruntergefahren. Betroffen waren die Standorte von Bucher Municipal weltweit sowie die Standorte von Bucher Specials in der Schweiz.

Da die Produktion weitgehend ohne IT-Unterstützung weiterlief, rechnet Bucher Industries nicht mit einem materiellen Einfluss auf das Geschäftsergebnis 2021.

