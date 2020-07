Burgenland Holding AG: Die Energie Burgenland AG, an der die Burgenland Holding AG 49 % hält, hat eine offene Position aufgrund von Taggeldern in Höhe eines mittleren einstelligen Millionenbetrags gegenüber der Commerzialbank Mattersburg

^ DGAP-Ad-hoc: Burgenland Holding AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung Burgenland Holding AG: Die Energie Burgenland AG, an der die Burgenland Holding AG 49 % hält, hat eine offene Position aufgrund von Taggeldern in Höhe eines mittleren einstelligen Millionenbetrags gegenüber der Commerzialbank Mattersburg

15.07.2020 / 13:06 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die Burgenland Holding AG wurde heute von der Energie Burgenland AG informiert, dass sie einen, gemessen am gesamten Volumen, untergeordneten Teil ihrer Taggelder bei der Commerzialbank Mattersburg im Burgenland Aktiengesellschaft veranlagt hat, deren Geschäftsbetrieb von der Finanzmarktaufsichtsbehörde FMA mit sofortiger Wirkung untersagt wurde. Die Energie Burgenland AG geht, vorbehaltlich der weiteren Entwicklungen, davon aus, dass ein größerer Teil dieser Gelder nicht einbringlich sein wird, weshalb sie für ihr am 30. September 2020 endendes Geschäftsjahr 2019/20 daraus einen außerordentlichen negativen Ergebniseffekt in Höhe eines höchstens mittleren einstelligen Millionenbetrags erwartet.

Das Ergebnis der Burgenland Holding AG wird im Wesentlichen vom Ergebnis der Energie Burgenland AG bestimmt, an der sie 49 % hält.

Kontakt: Burgenland Holding AG Mitglied des Vorstands

Dr. Klaus Kohlhuber Technologiezentrum Marktstraße 3 7000 Eisenstadt Telefon: +43 2236 200-12398 E-Mail: klaus.kohlhuber@evn.at

15.07.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Burgenland Holding AG Marktstraße 3 7000 Eisenstadt Österreich Telefon: +43 2236 200 24186 Fax: +43 2236 200 84703 E-Mail: info@buho.at Internet: www.buho.at

ISIN: AT0000640552

WKN: 879095 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Stuttgart; Wiener Börse (Amtlicher Handel) EQS News ID: 1094047

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1094047 15.07.2020 CET/CEST

°