Burgenland Holding AG: Die Energie Burgenland AG, an der die Burgenland Holding AG 49 Prozent hält, erwartet für das Jahresergebnis 2019/20 positive Einmaleffekte in Höhe von insgesamt 24 Mio. EUR

14.05.2020 / 18:54 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die Burgenland Holding AG wurde heute von der Energie Burgenland AG informiert, dass für das am 30. September 2020 endende Geschäftsjahr 2019/20 der Energie Burgenland AG außerordentliche Ergebnisbeiträge in Höhe von insgesamt rund 24 Mio. EUR erwartet werden. Diese ergeben sich aus der Realisierung von Einmaleffekten im Zusammenhang mit der Beendigung des US Cross Border Lease in Höhe von rund 20 Mio. EUR sowie der Veräußerung einer Minderheitsbeteiligung in Höhe von rund 4 Mio. EUR. Das Ergebnis der Burgenland Holding AG wird im Wesentlichen vom Ergebnis der Energie Burgenland AG bestimmt, an der sie 49 % hält.

Unter der Annahme durchschnittlicher energiewirtschaftlicher Rahmenbedingungen wird im Übrigen ein operativer Geschäftsverlauf mit üblichen Schwankungen erwartet.

Kontakt: Burgenland Holding AG Mitglied des Vorstands

Dr. Klaus Kohlhuber Technologiezentrum Marktstraße 3 7000 Eisenstadt Telefon: +43 2236 200-12398 E-Mail: klaus.kohlhuber@evn.at

Sprache: Deutsch Unternehmen: Burgenland Holding AG Marktstraße 3 7000 Eisenstadt Österreich Telefon: +43 2236 200 24186 Fax: +43 2236 200 84703 E-Mail: info@buho.at Internet: www.buho.at

ISIN: AT0000640552

WKN: 879095 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Stuttgart; Wiener Börse (Amtlicher Handel) EQS News ID: 1045801

