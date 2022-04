DGAP-Adhoc: Burkhalter Gruppe verkauft Kolb el-consult AG in Oberriet (SG) (deutsch)

Burkhalter Gruppe verkauft Kolb el-consult AG in Oberriet (SG)

^ Burkhalter Holding AG / Schlagwort(e): Verkauf Burkhalter Gruppe verkauft Kolb el-consult AG in Oberriet (SG)

29.04.2022 / 17:40 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Im Rahmen einer fokussierten Konzentration auf die Kernkompetenz Elektrotechnik / Gebäudetechnik verkauft die Burkhalter Gruppe die im Zusammenhang mit der Übernahme der Elektro-Sparte der Kolb Gruppe im Jahr 2015 erworbene el-consult AG in Oberriet (SG). Da die rund 10 Mitarbeitenden der Kolb el-consult AG hauptsächlich im Bereich der Projektierung, Kontrolle und Expertise von elektrischen Stromnetzverteilanlagen tätig sind und dies nicht zu den Kernkompetenzen von Burkhalter gehört, wird das Unternehmen per 1. Mai 2022 an die damalige Verkäuferschaft verkauft.

Die Transaktion wird keine wesentlichen finanziellen Auswirkungen für die Burkhalter Gruppe haben.

Die Burkhalter Gruppe ist führende Anbieterin von Elektrotechnik-Dienstleistungen am Bauwerk und mit fast 50 Gruppengesellschaften an über 100 Standorten in der Schweiz vertreten. Per 31.12.2021 erzielte sie ein Betriebsergebnis (EBIT) von CHF 29.3 Mio., ein Konzernergebnis von CHF 23.9 Mio. sowie einen Umsatz von CHF 539.5 Mio. und beschäftigte 3157 Mitarbeitende (FTE, davon 703 Lernende). Der Hauptsitz der Gruppe befindet sich in Zürich. Die Burkhalter Holding AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (Tickersymbol BRKN, Valorennummer 21225580, ISIN CH0212255803 ). Elektrotechnik beginnt beim Elektrizitätswerk und umfasst sämtliche Prozesse bis zur Steuerung von elektrischen Anlagen und Maschinen beim Endverbraucher. Als führende Anbieterin von Elektrotechnik am Bauwerk in der Schweiz realisieren wir in hoher Qualität und präziser Ausführung das gesamte Spektrum an Dienstleistungen: Installationen, Schaltanlagen, Service und Unterhalt, Telematik, Automation und Security). Kurzum: 360° Schweizer Elektrotechnik.

