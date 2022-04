DGAP-Adhoc: CALIDA GROUP schliesst Verkauf der MILLET MOUNTAIN GROUP erfolgreich ab (deutsch)

CALIDA GROUP schliesst Verkauf der MILLET MOUNTAIN GROUP erfolgreich ab

Sursee (Schweiz), 21. April 2022

CALIDA GROUP schliesst Verkauf der MILLET MOUNTAIN GROUP erfolgreich ab

Die CALIDA GROUP hat den Verkauf der MILLET MOUNTAIN GROUP an Jean-Pierre Millet und Inspiring Sport Capital plangemäss am 20. April 2022 abgeschlossen. Jean-Pierre Millet, Investor und Enkel des Gründers von MILLET, übernimmt zusammen mit Inspiring Sport Capital, einer auf Sport-Investments spezialisierten Private Equity-Gesellschaft, die MILLET MOUNTAIN GROUP mit den Marken MILLET und LAFUMA OUTDOOR und führt die Gesellschaft zurück zur Gründerfamilie.

Mit dem Verkauf der MILLET MOUNTAIN GROUP hat die CALIDA GROUP einen weiteren wichtigen Meilenstein in der Umsetzung der Strategie ACCELERATE 2026 erreicht. Die CALIDA GROUP fokussiert sich mit den etablierten Marken CALIDA, AUBADE und erlich textil auf die Kernbereiche Unterwäsche und Lingerie sowie mit LAFUMA MOBILIER auf Outdoor-Möbel. Neben dem organischen Wachstum der vier Marken will die CALIDA GROUP die Geschäftsentwicklung auch durch gezielte Zukäufe beschleunigen. Der Erlös aus dem Verkauf der MILLET MOUNTAIN GROUP soll insbesondere für Akquisitionen im Unterwäsche- und Lingeriesegment genutzt werden.

Die CALIDA GROUP ist ein global tätiges Unternehmen für premium Unterwäsche mit Hauptsitz in der Schweiz. Sie besteht aus den Marken CALIDA, AUBADE und erlich textil im Unterwäsche- und Lingeriesegment sowie der Outdoor-Mobelmarke LAFUMA MOBILIER. Die CALIDA GROUP steht für qualitativ hochwertige Produkte, welche die Kunden jeden Tag aufs Neue begeistern. Im Jahr 2021 erzielte die Gruppe mit rund 2'400 Mitarbeitern einen Umsatz von über CHF 298 Millionen. Die Namenaktien der Calida Holding AG (CALN) werden an der SIX Swiss Exchange AG gehandelt.

