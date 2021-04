DGAP-Adhoc: cash.life AG: Großaktionär Augur Financial Holding startet Bieterverfahren über Verkauf seiner Beteiligung an der cash.life AG (deutsch)

cash.life AG: Großaktionär Augur Financial Holding startet Bieterverfahren über Verkauf seiner Beteiligung an der cash.life AG

^ DGAP-Ad-hoc: cash.life AG / Schlagwort(e): Sonstiges cash.life AG: Großaktionär Augur Financial Holding startet Bieterverfahren über Verkauf seiner Beteiligung an der cash.life AG

29.04.2021 / 12:04 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Großaktionär Augur Financial Holding startet Bieterverfahren über Verkauf seiner Beteiligung an der cash.life AG

Berlin, 29. April 2021: Der Vorstand der cash.life. AG wurde in einem heute, 29. April 2021, eingegangenen Schreiben darüber informiert, dass der Verwaltungsrat der Augur Financial Holding IV S.A., der alleinigen Kommanditistin der Augur Financial Holding Vier GmbH & Co. KG, entschieden hat, in ein strukturelles Bieterverfahren für die Veräußerung der 91,8-prozentigen Beteiligung an der cash.life AG einzutreten.

Der Vorstand

Kontakt: cash.life AG Alex Brinkmann Alte Jakobstraße 85/86 10179 Berlin Tel.: +49 30 9203333-18 Fax: +49 30 9203333-58

29.04.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: cash.life AG Alte Jakobstraße 85/86 10179 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)89 286-953-215 Fax: +49 (0)89 286-953-219 E-Mail: ir@cashlife.de Internet: www.cashlife.de

ISIN: DE0005009104

WKN: 500910 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Hannover (Mittelstandsbörse Deutschland) EQS News ID: 1190604

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1190604 29.04.2021 CET/CEST

°