DGAP-Adhoc: Catinum AG beabsichtigt Übernahme der Fox Automotive Switzerland AG (deutsch)

Catinum AG beabsichtigt Übernahme der Fox Automotive Switzerland AG

^ DGAP-Ad-hoc: Catinum AG / Schlagwort(e): Sonstiges Catinum AG beabsichtigt Übernahme der Fox Automotive Switzerland AG

16.10.2020 / 12:58 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung einer Insiderinformation gem. Artikel 17 MAR (Ad hoc-Mitteilung)

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG INNERHALB DER BZW. IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER INNERHALB EINER BZW. IN EINE SONSTIGE RECHTSORDNUNG BESTIMMT, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG UNZULÄSSIG WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN.

Catinum AG beabsichtigt Übernahme der Fox Automotive Switzerland AG

München, 16. Oktober 2020 - Die Catinum AG hat heute mit der Fox Automotive Switzerland AG, Herisau/Schweiz, einen Letter of Intent für die beabsichtigte Übernahme der Fox Automotive Switzerland AG abgeschlossen. Vorbehaltlich des positiven Ergebnisses einer durchzuführenden Due Diligence ist vorgesehen, dass die Aktionäre der Fox Automotive Switzerland AG ihre Aktien in die Catinum AG gegen Gewährung von neuen Aktien einbringen. Hierzu soll eine außerordentliche Hauptversammlung der Catinum AG Mitte November 2020 eine entsprechende Sachkapitalerhöhung beschließen. Das aktuelle Grundkapital der Catinum AG soll dabei um bis zu EUR 69,7 Mio. auf bis zu EUR 70 Mio. erhöht werden. Auf der gleichen Hauptversammlung soll eine prospektfreie Kapitalerhöhung beschlossen werden. Außerdem soll die Gesellschaft in Fox Mobility AG umfirmiert und der Unternehmensgegenstand angepasst werden. Fox Automotive Switzerland AG hält alle Patente und Rechte an dem Elektroautomobil MIA und plant die Herstellung und den Vertrieb eines Elektroautos im Niedrigpreissegment.

Kontakt Mathias Stüfe Vorstand info@catinum.de

16.10.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Catinum AG Barerstraße 7 c/o SMC 80333 München Deutschland Internet: www.catinum.de

ISIN: DE000A2NB551

WKN: A2NB55 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf EQS News ID: 1141367

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1141367 16.10.2020 CET/CEST

°