DGAP-Adhoc: Cembra veröffentlicht Traktanden für Generalversammlung 2022 und den Geschäftsbericht 2021 (deutsch)

Cembra veröffentlicht Traktanden für Generalversammlung 2022 und den Geschäftsbericht 2021

^ Cembra Money Bank AG / Schlagwort(e): Sonstiges Cembra veröffentlicht Traktanden für Generalversammlung 2022 und den Geschäftsbericht 2021

16.03.2022 / 07:01 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Zürich - Cembra hat heute die Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats für die ordentliche Generalversammlung vom 21. April 2022 veröffentlicht.

Zur Wahl in den Verwaltungsrat stellen sich vier bisherige Mitglieder für eine weitere Amtszeit, und der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Felix Weber als Präsident. Urs Baumann, Martin Blessing und Denis Hall stehen aus persönlichen oder beruflichen Gründen für eine weitere Amtszeit nicht zur Verfügung. Der Verwaltungsrat beantragt daher die Neuwahl von Alex Finn, Finanzexperte und langjähriger Partner von PricewaterhouseCoopers UK, Jörg Behrens, Experte für digitale Transformationen und Geschäftsmodelle sowie Gründer und Vorsitzender des Verwaltungsrats des international tätigen Beratungsunternehmens Fintegral sowie Marc Berg, Spezialist für digitale Finanzdienstleistungen, CEO der Free Now Group (Intelligent Apps GmbH) und von 2016 bis 2018 CEO DACH bei Klarna.

Dr. Felix Weber, Präsident des Verwaltungsrats von Cembra, ergänzt zu den Veränderungen im Verwaltungsrat: «Im Namen des Verwaltungsrats danke ich Urs Baumann, Martin Blessing und Denis Hall für ihr grosses Engagement und ihren sehr wertvollen Beitrag zum Erfolg von Cembra und wünsche ihnen für die Zukunft alles Gute. Mit Alex Finn, Jörg Behrens und Marc Berg können wir drei anerkannte Experten zur Wahl in den Verwaltungsrat vorschlagen, die mit den Herausforderungen der strategischen und finanziellen Unternehmenssteuerung bestens vertraut sind. Mit ihrem profunden Wissen im Risikomanagement und in der digitalen Transformation werden sie den Verwaltungsrat optimal ergänzen und die Organisation in der Umsetzung der definierten Strategie massgeblich unterstützen».

Angesichts des nach wie vor sehr aktiven Pandemiegeschehens hat der Verwaltungsrat gestützt auf die Covid-19 Verordnung 3, Art. 27 entschieden, die Generalversammlung ohne physische Anwesenheit der Aktionärinnen und Aktionäre durchzuführen. Die Aktionäre können das Stimmrecht wahrnehmen, indem sie eine Vollmacht mit Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin erteilen.

Die Einladung zur Generalversammlung mit Erläuterungen zu den Traktanden ist auf der Website abrufbar.

Ausserdem hat Cembra heute den Geschäftsbericht 2021 publiziert. Dessen Nachhaltigkeitsbericht enthält erstmals einen unabhängigen externen Prüfungsbericht. Ein Online-Bericht und ein Kurzbericht sind ebenfalls verfügbar.

Kontakt Medien: Karin Broger; +41 79 773 68 89; [1]media@cembra.ch 1. mailto:media@cembra.ch Investor Marcus Händel; +41 44 439 85 72; Relations: [1]investor.relations@cembra.ch 1. mailto:investor.relations@cembra.ch Wichtige Daten 21. April Generalversammlung 2022 Ex-Dividendendatum

2022: 25. April 2022: 21. Publikation Halbjahresresultate 2022 und Juli 2022: Zwischenbericht Über Cembra Cembra ist eine führende Schweizer Anbieterin von Finanzierungslösungen und -dienstleistungen. Unsere Produktepalette umfasst Konsumkreditprodukte wie Privatkredite und Fahrzeugfinanzierungen, Kreditkarten, den Vertrieb von damit zusammenhängenden Versicherungen sowie Rechnungsfinanzierungen, Einlagen und Anlageprodukte.

Cembra zählt über 1 Million Kunden in der Schweiz und beschäftigt rund 1'000 Mitarbeitende aus 43 Ländern. Unser Hauptsitz liegt in Zürich und wir betreiben unser Geschäft in allen Schweizer Landesteilen über ein Netz von Filialen, unsere Online-Präsenz sowie Kreditkartenpartner, unabhängige Vermittler und Autohändler.

Wir sind seit 2013 als unabhängige Schweizer Bank an der SIX Swiss Exchange kotiert. Cembra wird von Standard & Poor's mit A- bewertet und ist im SXI Switzerland Sustainability 25 Index sowie im 2022 Bloomberg Gender Equality Index enthalten.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch Unternehmen: Cembra Money Bank AG 20 Bändliweg 8048 Zürich Schweiz Telefon: 044 439 8111 Internet: https://www.cembra.ch

ISIN: CH0225173167 Valorennummer: A1W65V Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1303545

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1303545 16.03.2022 CET/CEST

°