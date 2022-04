DGAP-Adhoc: CEO Mariateresa Vacalli wird neue Herausforderung annehmen (deutsch)

CEO Mariateresa Vacalli wird neue Herausforderung annehmen

CEO Mariateresa Vacalli hat sich entschieden, die Bank Cler zu verlassen, um eine neue Herausforderung anzunehmen. Sie wurde von der Schweizerischen Post AG als Verwaltungsratsmitglied nominiert und wird spätestens per 3.5.2022 die Bank Cler bzw. den Konzern BKB verlassen. Als CEO der Bank Cler war Mariateresa Vacalli zudem Beisitzerin in der Konzernleitung BKB.

Der Verwaltungsrat der Bank Cler bedauert ihren Entscheid, wünscht Mariateresa Vacalli jedoch viel Erfolg für ihre Zukunft. Mariateresa Vacalli hat die Leitung der Bank Cler am 1.9.2019 übernommen und die erfolgreiche Entwicklung der Bank in den letzten Jahren massgeblich beeinflusst.

